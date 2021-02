vor 1 Min.

Das verbleibt vom Wertinger Küttererhaus

Plus Der Abbruch des Küttererhauses in Wertingen ist weitgehend abgeschlossen. Auf das Areal legt die Stadt ein besonderes Augenmerk.

Von Benjamin Reif

Die Stadt Wertingen kaufte 2011 das Grundstück samt sogenanntem Küttererhaus an der Laugnastraße, an der Ecke „Am alten Turnplatz“. Es schließt sich nördlich mit seiner Grundstücksgrenze direkt an den Laugnaplatz an. Nun ist vom Haus nur noch Bauschutt übrig. Sobald dieser weggeräumt ist, soll die Fläche laut Bauverwaltung zunächst begrünt werden.

Abbruich Küttererhaus Wertingen laugnaplatz Bild: Benjamin Reif

Ein wertvolles Wertinger Grundstück

Der Laugnaplatz gilt als wertvolles Grundstück der Stadt, deshalb legten die Stadträte und Bürgermeister Willy Lehmeier immer schon besonderes Augenmerk auf das gesamte Areal im Kerngebiet der Zusamstadt. Eine Sanierung des Küttererhauses hätte sich laut Stadtverwaltung nicht gelohnt.

So sah das Küttererhaus vor dem Abriss aus. Bild: Ulrike Hauke

Das ehemalige Wohnhaus war laut Stadtverwaltung in einem derart schlechten Bauzustand gewesen, dass sich Investitionen jeglicher Art in eine Renovierung nicht gerechnet hätten. Deshalb habe man sich für den Abbruch entschieden. (br, pm)

Das Wertinger Küttererhaus ist abgerissen worden. Bild: Benjamin Reif

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen