Daumen hoch: Laufen für andere

Schülerteam des Gymnasiums Wertingen engagiert sich für die Rückenmarkforschung

Von Sandra Ritter

„Drehst du jeden Tag deine Joggingrunde? Oder sitzt du die ganze Zeit nur daheim herum und bist davon selber schon richtig angenervt? Egal, wie fit du bist: „Lauf morgen mit Markus Lederer und Daniel Reichenberger und unterstütze damit die Forschung gegen Querschnittslähmung!“ So lautete der Aufruf auf der Mebis-Seite des Gymnasiums – und innerhalb nur eines Tages rekrutierte sich das 13-köpfige Team „Wertinger Gymnasium – gemeinsam wir“. Die Gruppe gesteht aus sechs Lehrkräften, vier Schülerinnen, zwei Schülern und einem externen Unterstützer. Jeder für sich allein, aber virtuell verbunden, machten sie mit beim „Wings for Life World Run 2020“. Insgesamt 77103 Menschen aus der ganzen Welt starteten zur gleichen Zeit: am vergangenen Sonntag um 13 Uhr.

Gesamtsieger der Männer schaffte übrigens 69,9 Kilometer

Über eine „Audio Experience“ (Hör-Erfahrung) auf der App konnte man sich auf den Lauf einstimmen. Nach dem Start versuchte jeder, möglichst viel Distanz zwischen sich und das virtuelle Catcher Car zu bekommen. Dieses fuhr nach 30 Minuten los und überholte nach und nach die Teilnehmer. Der Gesamtsieger der Männer schaffte übrigens 69,9 km, die beste Frau 54,2 km. Sieger im Team des Gymnasiums war „Captain“ Markus Lederer mit 27,57 km. Der Deutsch- und Religionslehrer läuft vier- bis fünfmal pro Woche, ist Mitglied einer festen Laufgruppe und hat mit den „Black Forest Runners“ Pforzheim bereits mehrmals an Wohltätigkeitsläufen wie dem „Lauf für das Leben“ teilgenommen, der mit jedem Kilometer Geld für Bildungsprojekte in Sierra Leone sammelt. Speziell das Ziel, die Rückenmarksforschung zu unterstützen, motivierte ihn, denn seit seiner Jugend steht er im Kontakt mit einem jungen Mann mit Querschnittslähmung, der übrigens ebenso sportbegeistert ist wie er.

So freut es Markus Lederer besonders, dass in der spontanen Aktion, die erst am Freitagabend entstand, insgesamt 355 Euro zusammengekommen sind, die zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung gehen. Denn zu den Teilnehmerbeiträgen kamen noch weitere Spenden: Weil eine Schülerin wegen einer Verletzung selbst nicht mitlaufen konnte, unterstützte sie Markus Lederer mit einem Euro pro gelaufenem Kilometer. Und der Stellvertretende Schulleiter Sebastian Bürle hatte spontan eine Spende von einem Euro pro Kilometer des besten Schülers zugesagt. Das war Johannes Gutekunst.

Der Zehntklässler meldete sich sofort an

Als der Zehntklässler über schul.cloud von seinem Geschichtslehrer Daniel Reichenberger von dem Wohltätigkeitslauf unter dem Motto „Wir laufen für die, die es selbst nicht können“, erfuhr, meldete er sich sofort an. Schließlich ist sein eigener Opa seit einem Unfall vor 22 Jahren querschnittsgelähmt. Für den Hobbyläufer und Fußballer der JFG Riedberg war es das erste Mal, dass er die Halbmarathon-Distanz angegangen ist. Umso mehr freut er sich, dass er die Strecke Wertingen-Pfaffenhofen-Oberthürheim-Unterthürheim-Wertingen geschafft hat und mit der besten Schülerleistung noch zusätzlich 21 Euro für die Rückenmarksforschung erlaufen hat.

