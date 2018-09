vor 21 Min.

David Bauer – ein Vorkämpfer für die Gleichberechtigung

Eine (fast) vergessene jüdische Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts wurde in Buttenwiesen vorgestellt

Buttenwiesen Vor 170 Jahren war David Bauer (1806-1876) eine bekannte Persönlichkeit, nicht nur in seiner Heimatgemeinde Buttenwiesen, sondern in ganz Schwaben. Denn er gehörte Mitte der 1840er-Jahre zu den wichtigsten Vorkämpfern für die Gleichberechtigung der Juden im Königreich Bayern. Im Rahmen des „Europäischen Tags der jüdischen Kultur“ referierte die Augsburger Historikerin Claudia Ried über diesen bedeutenden, aber doch nahezu in Vergessenheit geratenen Sohn der Gemeinde Buttenwiesen.

Anfang des 19. Jahrhunderts zählte die jüdische Kultusgemeinde Buttenwiesen zu den größten in ganz Schwaben. Mit dem Übergang an das Königreich Bayern und dem Erlass des bayerischen Judenedikts am 10. Juni 1813 wurden die Rahmenbedingungen jüdischen Lebens in Bayern bis zum Jahr 1869 neu festgelegt. Wie Ried, die sich mit dem Thema ausführlich in ihrer Doktorarbeit beschäftigt hatte, aufzeigen konnte, bemühten sich die schwäbischen Juden bereits wenige Jahre nach dem Inkrafttreten des Judenedikts um eine Revision des Gesetzes. In erster Linie forderten sie eine rechtliche Gleichstellung mit den christlichen Untertanen des Königreichs, denn der sogenannte Matrikelparagraph verwehrte der jüdischen Bevölkerung fast fünf Jahrzehnte lang die freie und ungehinderte Niederlassung in Bayern. Mit den Matrikelstellen sollte die Zahl der in den einzelnen Orten ansässigen Juden beschränkt werden. Mithilfe mehrerer Denkschriften und Petitionen an den König sowie den bayerischen Landtag versuchten verschiedene jüdische Kultusgemeinden aus Schwaben daraufhin vergeblich, auf ihre Situation aufmerksam zu machen und eine Abänderung des Gesetzes zu erreichen.

Mitte der 1840er-Jahre entschlossen sich alle jüdischen Kultusgemeinden aus Schwaben erstmals zu einer gemeinsamen Petition an den bayerischen Landtag. Bei dem Kampf um die Verbesserung der rechtlichen Stellung von Juden kam dem Buttenwiesener David Bauer, der aus einer hoch angesehenen Familie stammte und es selbst zu Wohlstand und Ansehen gebracht hatte, eine Schlüsselrolle zu. Denn David Bauer war nicht nur an der Organisation und Durchführung mehrerer im Vorfeld notwendiger Treffen beteiligt, sondern auch maßgeblich mit der inhaltlichen Ausarbeitung der Petition an die Ständeversammlung betraut.

Auch wenn die Bemühungen Bauers nicht von Erfolg gekrönt waren und sich der bayerische Landtag abermals gegen eine Abänderung des Judenedikts entschied, belegen Bauers Schriftstücke nicht nur seinen hohen Bildungsgrad, sondern geben einen einmaligen Einblick in die Verhältnisse schwäbischer Landjuden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die erneute Abweisung der jüdischen Bitte um Gleichberechtigung durch die bayerische Staatsregierung verstärkte – so das Resümee Rieds – die in den schwäbischen Judengemeinden bereits vorhandene Resignation. Zahlreiche Juden auch aus Buttenwiesen veranlasste diese Enttäuschung zur Emigration nach Nordamerika. Erst 1861 wurde den Juden in Bayern Freizügigkeit gewährt. Weitere zehn Jahre dauerte es dann noch bis zur völligen Gleichberechtigung.

Im zweiten Teil der Buttenwiesener Veranstaltung führten Claudia Ried und der Buttenwiesener Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein am Sonntag die Besucher auf den Spuren der Familie Bauer durch das jüdische Buttenwiesen. Mitglieder der Familie Bauer nahmen in ihrer Heimatgemeinde eine herausragende Stellung ein. Über den langen Zeitraum von 68 Jahren, von 1804 bis 1872, fungierten nacheinander Raphael Bauer und dessen Söhne David und Tobias als Vorstände der Israelitischen Kultusgemeinde. So erwarb sich beispielsweise Tobias Bauer große Verdienste beim Bau der neuen Synagoge 1856/57. Auch etliche Gebäude waren in früheren Zeiten im Besitz der Familie Bauer, so etwa das ehem. Gerichtsvogteihaus (Wertinger Str. 7) und der Biberbauernhof (heute Geschäfts- und Wohnkomplex Wertinger Str. 2). Ein Besuch des jüdischen Friedhofs, auf dem zahlreiche Mitglieder der Familie Bauer bestattet sind, beendete den historischen Dorfrundgang. (pm)

Themen Folgen