vor 23 Min.

Dem Leben nachspüren

In Unterthürheim traf sich eine Gruppe abendlich zur Meditation

Zum „Saftfasten“ laden Christine und Anton Rathgeber seit vielen Jahren zu Beginn der Fastenzeit in das Pfarrheim nach Unterthürheim ein. Angespornt durch ihre positiven Erfahrungen mit dem gemeinsamen Fasten in der Gruppe, trafen sich die Teilnehmer erneut eine Woche lang jeden Abend zur gemeinsamen Besinnung und zum Erfahrungsaustausch über den vergangenen Tag.

Das „Fasten für Gesunde“, wie es in Unterthürheim seit Jahren praktiziert wird, basiert auf dem Buch „Wie neugeboren durch Fasten“ von Hellmut Lützner. Eine Woche und länger wird bewusst auf Nahrung verzichtet, um „den Körper und so auch die Seele zu entgiften“. Zur Nährstoffaufnahme sind neben Wasser und Tee auch Gemüsebrühe und Obstsaft erlaubt. „Das Saftfasten ist gleichermaßen für Körper und Seele gedacht“, erzählt Christine Rathgeber. „Sowohl geistige Meditation als auch körperliches Wohlbefinden spielen eine wichtige Rolle.“ Dementsprechend besinnlich ist das abendliche Treffen aufgebaut. In einem kleinen Sitzkreis kommen die Fastenden am Ende ihres Tages im Pfarrheim Unterthürheim erst einmal zur Ruhe. Passend zum diesjährigen Thema „Segen sein“ wird dann gemeinsam gebetet, gesungen und über das Motto des vergangenen Tages gesprochen. Ein Beispiel dafür ist das Thema „Kinder“. Nachdenklich erzählen die Fastenden nacheinander von ihren Gefühlen und Erfahrungen, die sie mit Kindern in Verbindung mit „Segen“ assoziieren. Die gemeinsame Reflexion in der Gruppe ermöglicht, dass die Fastenden aufeinander eingehen und sich über das Thema austauschen können.

Zudem wird die Erfahrung mit dem Saftfasten rekapituliert. Vor allem, wenn über die tägliche Verführung durch Essen gesprochen wird, wird es lustig und die Gruppe lacht gemeinsam. „Jedes Jahr denke ich: Warum tue ich mir das an? Aber am Ende ist es doch immer eine tolle Sache“, meint eine Teilnehmerin im Kreis der Gruppe. Alle Anwesenden erzählen vor allem von positiven Erfahrungen. Besonders der feste Termin jeden Abend und der Austausch mit anderen Fastenden helfe ihnen, „durchzuhalten“. Zu Beginn der Woche stellten sich bei manchen leichte Beschwerden wie Schwindel oder Kopfschmerzen ein. Nach ein paar Tagen verspüre man aber keinen Hunger mehr, so die Fastenden. Weil sie einen positiven Nutzen für Körper und Psyche aus dem Fasten ziehen, führen einige auch nach der Woche in der Gruppe das Fasten selbstständig noch eine Woche weiter. Nach dem Fasten müssen alle den Körper erst mit einem Stück Apfel an feste Nahrung gewöhnen. „Das ist dann der beste Apfel des Lebens“, meint ein Mann in der Gruppe. Für ihn markiere die „Zeit danach“ auch psychisch einen Neubeginn. (baan)

