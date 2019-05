00:32 Uhr

Der Bauernverband freut sich über Blühpatenschaften

Landwirte wollen Bindung an die Bürger, die durch ihren Einkauf „die Ausrichtung der Landwirtschaft mitbestimmen“

Auf Initiative des in Wertingen wohnenden Bezirksgeschäftsführers des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Markus Müller, und des Wertinger Bürgermeisters Willy Lehmeier, fand Anfang der Woche ein Treffen mit regionalen Ortsbäuerinnen und Ortsobmännern statt. Bei der Übergabe waren auch Kreisbäuerin Annett Jung, Kreisobmann Klaus Beyrer, Kreisgeschäftsführer Eugen Bayer und für die örtlichen Gartenbaubetriebe Gabriele Bschorr als Vizepräsidentin des Bundes Deutscher Baumschulen vom Gartenbaubetrieb Reiter mit dabei. Der Hettlinger Landwirt und BBV-Ortsobmann Anton Dirr hat mittlerweile rund 30 „Blühpatenschaften“ abgeschlossen. Bürgermeister Willy Lehmeier hatte sich nach Bekanntwerden als erster Blühpate gemeldet.

Der Bayerische Bauernverband führt bereits seit 2011 die Aktion „Blühende Rahmen“ in Kooperation mit dem Landesverband der Bayerischen Imker durch. Die Vielfalt der heimischen Erzeugung spiegelt sich auch in den vielfältigen örtlichen Einkaufsmöglichkeiten wider. Durch ihren täglichen Einkauf bestimmen die Bürger also die Ausrichtung der heimischen Landwirtschaft mit, heißt es vom BBV.

Mit der Spende von etwa 500 Samenpäckchen wollen die Landwirte zum einen die Partnerschaft mit den heimischen Verbrauchern, zum anderen auf die gesamtgesellschaftliche Aufgabe beim Artenschutz und Biodiversität hinweisen. Deshalb freuten sich alle Beteiligten auch über die Anwesenheit von Gabriele Bschorr, die als Vizepräsidenten des Bundes deutscher Baumschulen auf das vielfältige Angebot, die Beratung und den Service der regionalen Gartenbaubetriebe aufmerksam machte. Die Samenpäckchen liegen in der Stadtverwaltung aus. Insgesamt war man sich einig, dass jeder Einzelne in seinem Wirkungsbereich dazu beitragen könne, so dass eine Partnerschaft zwischen Kommunen, Landwirten, Baumschulen und den Verbrauchern wichtig sei. (pm)

