vor 51 Min.

Der Buttenwiesener Weihnachtsmarkt lässt keine Wünsche offen

So romantisch ist es auf dem Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen, auf dem auch immer der Nikolaus einen großen Auftritt hat – auf unserem Bild zusammen mit den Kindern und Erzieherinnen des Kindergartens Sankt Josef.

Vereine und Organisationen sorgen für ein Angebot, das sich inzwischen über den ganzen Rathausplatz zieht. Was es außer Essen und Trinken noch gab

Von Hertha Stauch

Es hat schon eine Weile gedauert, bis er endlich gekommen ist – der Nikolaus auf dem Adventsmarkt in Buttenwiesen. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sich der Markt, den die örtlichen Vereine und Organisationen veranstalten, inzwischen zu einem „richtigen“ Weihnachtsmarkt herausgeputzt hat. Noch vor wenigen Jahren waren es vielleicht fünf bis sechs Stände, die auf dem Rathausplatz standen – inzwischen zieht sich der Markt über den ganzen Rathausplatz und fast rund um das Bürgersaalgebäude.

Zwei große Kometen-Sterne weisen den Weg ins Zentrum des Geschehens mit zahlreichen Essensangeboten, mit heißen und kalten Getränken, Süßigkeiten und Möglichkeiten für den Geschenke-Kauf. So gab es selbst gebastelte Weihnachtsdeko bei den Ministranten, Mützen und Socken und andere Kleinigkeiten, die sich vielleicht an Heiligabend unter dem Christbaum wiederfinden.

Das kulinarische Angebot ließ keine Wünsche offen. „Pommes, Pommes“ – die Nikolausmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Buttenwiesen hatte alle Hände voll zu tun, um den Wünschen der hungrigen Kleinen nachzukommen. Und während hier Pommes gemampft wurden, genehmigte man sich am nächsten Stand leckere Waffeln, würzige Feuerwurst oder arabische Spezialitäten. Zum vierten Mal machte sich die Familie Ali zusammen mit dem Asylhelferkreis nützlich. Die Familie kommt aus Syrien und hat für die Marktbesucher immer wieder neue, wohlschmeckende Überraschungen parat. Dicht umringt auf dem Buttenwiesener Markt auch stets der Stand des Fischereivereins mit Fischspezialitäten. Zum Angebot an den Marktständen gehört inzwischen auch ein Rundum-Programm mit einem Mitmach-Weihnachtsspiel im Zelt der Wirtschaftsvereinigung, mit Kinderfilmen, vorgeführt von den Kinofreunden, oder mit Bastelangeboten der Elternbeiräte aus Schule und Kindergarten. Die Kinder des Kindergartens Sankt Josef waren es dann auch, die den Nikolaus endgültig herbeilockten. Auf der Rathaustreppe sangen sie so lange und sagten so lange Gedichte auf, bis der heilige Mann erschien und sie mit kleinen Geschenken bedachte.

Und noch etwas Besonderes gibt es auf dem Buttenwiesener Markt. Wer noch Bedarf hatte, konnte sich dort einen Christbaum kaufen, der auch gleich nach Hause geliefert wurde. Der FC PUZ war es wieder, der mit dem Weihnachtsmann einen Pakt geschlossen hatte und für Baum-Nachschub sorgte. Das Angebot nutzten Wally Kaltner und ihr Mann, Bürgermeister Hans Kaltner, mit Begeisterung: Jetzt kann Weihnachten kommen im Hause Kaltner.

Themen folgen