Der E-Bike-Tag ist nicht nur gut für alte Leute

Die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen informiert bei einem Aktions-Tag über ein besonderes Thema. Was alles geboten ist am Sonntag, 23. Juni.

Von Brigitte Bunk

Am Sonntag, 23. Juni, lädt die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen (SGW) von 14 bis 18 Uhr zum E-Bike-Tag ein, für den Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier die Schirmherrschaft übernommen hat. Das Event findet auf dem Pausenhof der Grundschule Wertingen statt. Dort stehen E-Bikes bereit, die angeschaut und ausprobiert werden können. Auch ein Fahrsicherheitstraining wird angeboten. Wir haben beim Vorsitzenden Hans-Josef Berchtold (65) nachgefragt, was hinter der Aktion steckt.

Warum organisiert die SGW diesen Tag?

Hans-Josef Berchtold: „Wir unterstützen unsere Vereinsmitglieder, die rüstig und selbstständig sind, damit sie so lange wie möglich im eigenen Zuhause leben können. In diesem Zusammenhang ist Mobilität ein wichtiges Thema. Und nachdem sich bei den Radfahrern das E-Bike mehr und mehr durchsetzt, machen wir eine Veranstaltung draus, die gleich die ganze Familie anspricht.“

Das heißt, das Programm ist auch für Jüngere interessant?

Berchtold: „Genau. Wir schlagen mit dieser Veranstaltung eine Brücke zwischen der älteren und den jüngeren Generationen. Die Pfarrjugend beispielsweise kümmert sich ums Catering. Und BMX-Weltmeister Marco Thomä spricht mit seinen zwei Vorführungen vor allem auch Kinder und Jugendliche an. Um 14.30 und 15.30 Uhr zeigt er jeweils eine Viertelstunde, was mit so einem Rad möglich ist. Ich moderiere die Show, bei der die Zuschauer tolle Stunts miterleben können.“

Das ist aber noch nicht alles?

Berchtold: „Außerdem spielt die ‚Wertinger Blasmusik’ auf, somit ist am letzten Tag der Pfingstferien Unterhaltung für die ganze Familie geboten. Und wer sagt, dass nur Ältere E-Bikes ausprobieren wollen und dabei nicht auf öffentlichen Straßen ihre ersten Fahrversuche unternehmen wollen.“

Wie sehen diese ersten Fahrversuche beim E-Bike-Tag aus?

Hans-Josef Berchtold: „Die Verkehrswacht Dillingen baut einen abgesperrten Parcours auf. Hier finden sowohl Anfänger als auch geübte E-Bike-Fahrer Platz, ihren Fähigkeiten entsprechend, die bereitstehenden Fahrzeuge zu testen. Dabei bekommen sie auch wertvolle Tipps von den Experten.“

Dann können die Entscheidungsfreudigen gleich ihr E-Bike mit nach Hause nehmen?

Berchtold: „An diesem Sonntag findet kein Verkauf statt. Genau das ist aber der Vorteil für diejenigen, die sich unverbindlich informieren möchten. Sie können ausprobieren, welche Balance beim Fahren auf dem E-Bike notwendig ist und inwieweit der Motor die eigene Muskelkraft unterstützt. Und da mehrere Händler vor Ort sind, knüpfen sie bereits erste Kontakte.“

Sind noch weitere Veranstaltungen dieser Art geplant?

Berchtold: Dies ist die größte Veranstaltung der SGW im Jahr 2019, das unter dem Kernthema ‚Bewegung ist Leben’ steht. Außerdem stehen noch zwei Vorträge zu Themen an, welche die Senioren interessieren. Im August geht es um die Bestattungsarten in Deutschland und im Oktober um die Mundgesundheit im Alter.“

Sie bieten auch Weiterbildungen an?

Berchtold: „Ja, zum Beispiel einen Erste-Hilfe- oder einen Computer-Kurs 60plus. Auch ein Fahr-Fitness-Check und Selbstverteidigung steht 2019 auf dem Programm. Denn für jeden gibt es Mittel und Wege, in einer Bedrohungslage oder Gewaltsituation zu reagieren und sich wehren zu können. Uns ist es wichtig, dass die Senioren wissen, was in dieser prekären Situation zu tun ist. Auch das gehört zu einem selbstbestimmten Leben.“

