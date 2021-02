vor 33 Min.

Der Frust wird auch bei Wertinger Händlern immer größer

Angelika Binswanger richtet im Modehaus Schneider in Wertingen die Frühjahrskollektion her. Einzelhändler hoffen, dass der Lockdown bald ein Ende hat und sie wieder ihre Läden öffnen dürfen.

Plus Geschäftsleute der Zusamstadt haben sich an den Wirtschaftsreferenten Franz Stepan gewandt. Sie klagen in diesem Corona-Lockdown über eine „wahnsinnige Ungerechtigkeit“

Von Berthold Veh

Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen. Ebenso Gärtnereien, Gartenmärkte, Blumenläden. Und nun nach dem Willen der bayerischen Staatsregierung auch Baumärkte. Bei den klassischen Einzelhändlern und Wirten tut sich bei der Lockerung der Corona-Regeln allerdings noch nichts. Ein Umstand, der den Frust auch bei Geschäftsleuten in der Wertinger Innenstadt steigert. Einige von ihnen haben ihre Sorgen nun gegenüber dem Wirtschaftsreferenten des Wertinger Stadtrats, Franz Stepan, artikuliert. „Die Stimmung bei unseren Händlern ist miserabel“, sagt der CSW-Stadtrat und hat sich damit an unsere Zeitung gewandt.

Der Hettlinger glaubt, dass öffentlicher Druck helfen könne. „Viele Händler klagen über eine wahnsinnige Ungerechtigkeit“, sagt Stepan. Denn in Discountern seien in den vergangenen Wochen auch Kleidung, Blumen und Schmuck verkauft worden, die kleinen Läden müssten dagegen geschlossen bleiben. „Die Hilferuf der Wertinger Einzelhändler ist groß“, stellt Stepan fest. Man müsse jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, damit die Läden wieder öffnen können.

Auch die Betreiberin eines Wertinger Schmuckgeschäfts ist frustriert

Frustriert ist auch Anina Hirn, die mit ihrem Mann ein Schmuckgeschäft in der Wertinger Hauptstraße betreibt. „Da stehst du im leeren Laden, alles ist dekoriert, und das Vorfrühlingswetter draußen fühlt sich nicht nach Lockdown an“, sagt die 37-Jährige, der gewöhnlich die Lebensfreude anzumerken ist. „Aber irgendwann geht in dieser Pandemie der Optimismus verloren“, stellt Anina Hirn fest. Dieses perspektivlose Warten auf die Öffnung schlage aufs Gemüt. Die Wertingerin betont: „Ich freue mich für jeden, der jetzt wieder aufmachen darf.“ Die Reihenfolge sei für sie aber überhaupt nicht nachvollziehbar.

Der Einzelhandel habe im Kampf gegen Corona mit viel Aufwand Hygienekonzepte erarbeitet. „So manches empfinde ich jetzt als richtig unfair“, sagt Hirn. Etwa dass Supermärkte und Drogeriemärkte neben Waren des täglichen Bedarfs auch Spielzeug und Blumen verkauft hätten. In manchen Discountern seien auch Drehaufsteller mit Schmuck zu finden gewesen. Das Angebot Call, Click & Collect, wonach Waren nach Vorbestellung abgeholt werden konnten, sei von Kunden angenommen worden. „Aber das kommt natürlich niemals an einen normalen Umsatz heran“, erklärt Hirn. Zudem sei der Aufwand erheblich. Anina Hirn ist nun gespannt, wann es weitergeht.

Wertinger Händler fordern "zügige Öffnung"

Eine „zügige Öffnung“ fordert auch Geschäftsführerin Cathrin Schneider vom Modehaus Schneider mit seinen Standorten in Wertingen, Dillingen und Meitingen. Sie empfinde die gegenwärtige Situation als „willkürlich“, denn in Discountern würden auch Socken, Kleidung und Schuhe verkauft. Die Textilhändler müssten dagegen ihre Läden geschlossen halten, inzwischen gebe es deswegen auch eine „riesige Klagewelle“, informiert Schneider.

Was mit der Winterware passiert, wisse sie noch nicht. Ein Teil habe online verkauft werden können. „Aber bei 20 Grad draußen braucht niemand Wintersachen, wir haben unsere Flächen auf die Frühjahrsmode umgebaut“, erläutert die Geschäftsführerin. Für den Einzelhandel insgesamt werde die Lage existenzbedrohend. „Aber wir haben den Optimismus nicht verloren“, versichert die Geschäftsführerin. Jetzt müssten die Läden aber geöffnet werden. „Die neue Ware ist da“, sagt Schneider.

Wertinger Raumausstatter kritisiert Lockdown

Auch Raumausstatter Ralf Dierks, der in der Augsburger Straße ein Geschäft betreibt, kritisiert den Corona-Lockdown. Garten- und Baumärkte dürften öffnen, die kleinen Geschäfte, die es mindestens genauso nötig hätten, müssten geschlossen bleiben. Raumausstatter Dierks darf zwar arbeiten und Vorhänge aufhängen oder Parkett verlegen. „Die Kunden wollen aber in den Laden kommen und sehen, was sie kaufen“, sagt Dierks.

Einst sei er von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angetan gewesen. Jetzt bezeichnet ihn Dierks wegen seiner Entscheidungen in der Corona-Pandemie als „knallharten Diktator“. Unmut herrscht auch bei den Gastronomen. Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenbands, Josef Stark, plant deshalb am Montag eine Aktion mit seinen Kollegen. Sie fordern ein verbindliches Öffnungsszenario für das Gastgewerbe.

