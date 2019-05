vor 58 Min.

Der Liederkranz Wertingen ist wieder da!

Ein gelungenes Debüt beim Muttertags-Konzert für die neue Chorleiterin Annette Sailer und für Sängerinnen und Sänger, die eine Durststrecke hinter sich haben.

Von Hertha Stauch

Was sagt man dazu – der Wertinger Liederkranz hat sich am Samstagabend famos zurückgemeldet und allen Müttern zum bevorstehenden Ehrentag ein wunderschönes musikalisches Geschenk bereitet. Vorbei scheint die Zeit der Irrungen und Wirrungen, die der Traditionschor in den letzten Monaten, ja Jahren, durchschreiten musste, als er ohne seinen langjährigen und kompetenten Chorleiter Werner Bürgle auskommen und sich mit Übergangslösungen begnügen musste. Ständig auf der Suche nach einem musikalischen Leiter oder einer Leiterin, scheint jetzt das Glück perfekt: Ein graziles, schwungvolles, schwarz gelocktes Energiebündel steht da vor den Damen und Herren Sängerinnen und Sängern und bringt sie zum Beben, ja zum leidenschaftlichen Ausbruch von Frühlingsgefühlen, die man dem in die Jahre gekommenen Chor gar nicht mehr zugetraut hätte.

Kompetente Chorleiterin

Sapperlott, was so eine junge, in schwarze Spitze gekleidete und auf pinken Stöckeln tänzelnde Chorleiterin ausmacht! Und Annette Sailer ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern versteht ihr Handwerk. Googelt man die Homepage der Diplomsängerin und -musikpädagogin, so wird klar, was der Liederkranz da engagiert hat: eine junge Frau mit tadelloser Vita. Absolventin des musischen Albertus-Magnus-Gymnasiums Lauingen, Gesangsstudium an der Musikhochschule Nürnberg/Augsburg, Weiterbildungen bei namhaften Dozenten. Neben ihrer Tätigkeit als Konzertsängerin arbeitet Annette Sailer seit vielen Jahren erfolgreich als engagierte Gesangspädagogin. An der renommierten Musikschule in Ismaning leitete sie neben ihrer Aufgabe als Stimmbildnerin mehrere Chöre und ein Musiktheater. Seit 2011 ist sie als Stimmbildnerin am St. Bonaventura Gymnasium in Dillingen tätig und leitet seit Jahren die Gesangs- und Streicherakademie Schwaben. In ihrem Wohnort Holzheim-Weisingen gibt sie Instrumental- und Gesangsunterricht für Solo und Gruppen, musiziert mit Kindern und Müttern. So ist es kein Wunder, dass der gestrige Muttertag ihr und dem Liederkranz ein besonderes Anliegen war.

Begeisterter Applaus der Fangemeinde

„Grüß Gott, du schöner Maien“ – so frisch und frei begrüßt der Chor den Wonnemonat, dass er trotz der derzeit aprilwetterähnlichen Witterung doch endlich kommen möge. Im Wertinger Schloss-Festsaal, wo die Fangemeinde des Liederkranzes überaus begeistert applaudiert, lockert sich die Stimmung bis hin zum eigenen Tun, zu dem die Chorleiterin auffordert: Mitsingen ist angesagt, selbst die Stimmbänder an diesem kühlen Abend anwärmen.

Darüber hinaus natürlich genussvolles Zuhören. Dem „Kuckuck und dem Esel“, dem Tenor und Bass kecke Laute verleihen, dem „Lumlenschuh“, der rhythmisch an einen Schuhplattler erinnert – die Chorleiterin klatscht und stampft den Takt nach dem volkstümlichen Tanz. Genussvolles Zuhören auch bei den Texten, die die Sängerinnen und Sänger zwischen den Liedbeiträgen verlesen. Genussvolles Zuhören aber vor allem bei den Klängen der Pianistin Maria Fey, die die Lieder begleitet, aber auch als Solistin glänzt. Ihre Interpretationen von Edward Griegs „Lyrische Stücke“ sind ein Muttertags-Geschenk, das eindrucksvoll in Erinnerung bleiben wird. Was bleibt noch zu sagen? Ein Novum gab es – im Walzertakt tanzten die Sängerinnen und Sänger in die Pause. Und Gabriele Killensberger, der Vorsitzenden des Vereins, war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, dass der Chor, den sie zusammen mit anderen treuen Mitgliedern so lange schon managt, sich wieder gefangen hat und unbeschwert in die Zukunft blicken kann. In diesem Sinne durfte sich jede Zuhörerin zum Abschied über eine Muttertagsrose freuen.

