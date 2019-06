vor 57 Min.

Der "Lindenstraßen"-Entzug beginnt

Die Serie geht in die Sommerpause, bevor sie 2020 eingestellt wird. Für die Darsteller der "Lindenstraßen" ist schon früher Schluss.

Von Martin Weber

Auch TV-Ikonen müssen sterben: Das Entsetzen war groß, als die ARD Ende 2018 bekannt gab, die Familienserie „Lindenstraße“ zu beenden. Im März 2020 soll nach 34 Jahren unwiderruflich die letzte Folge der legendären Seifenoper über den Bildschirm flimmern. Die rund zwei Millionen Fans können sich jetzt schon mal an ein Leben ohne „Lindenstraße“ gewöhnen: Die Kultserie geht in die Sommerpause, am 30.6. läuft im Ersten die vorerst letzte Folge „Lindenstraße“ (18.50 Uhr), dann herrscht mehr als einen Monat lang Leere auf dem bewährten Sendeplatz. Am 11.8. kommt die Serie dann mit der Episode 1727 aus den Ferien zurück.

Gestartet war die in Köln gedrehte Serie über eine Münchner Straße und ihre Bewohner im Dezember 1985 als Deutschlands erste Seifenoper, der Autorenfilmer Hans W. Geißendörfer hatte sie von Anfang an als Spiegelbild bundesrepublikanischer Verhältnisse konzipiert und immer wieder für Aufsehen gesorgt – so war etwa der in der „Lindenstraße“ gezeigte erste schwule Kuss in einer deutschen Vorabendserie ein echter Aufreger. Geißendörfer waren vor allem in den Anfangsjahren Realitätsbezug und Ernsthaftigkeit wichtiger als fiktive Plots: „Wenn unsere Republik sich verändert, dann ist das auch in der Lindenstraße ein Thema“, betonte der rührige Produzent.

Die „Lindenstraße“ läuft seit 1985

Doch die „Lindenstraße“ ereilte, wie viele andere Sendungen auch, der fortlaufende Quotenschwund: Schalteten zu Beginn 1985, als es allerdings nur die Auswahl unter ganz wenigen Programmen gab, noch durchschnittlich um die zwölf Millionen Zuschauer ein, waren es zehn Jahre später nur noch knapp neun Millionen Fans. Seit geraumer Zeit sind sonntäglich nur noch um die zwei Millionen Zuseher dabei, der Marktanteil der „Lindenstraße“, die mittlerweile von Geißendörfers Tochter Hana Geißendörfer als weiterer Produzentin mitverantwortet wird, dümpelt im einstelligen Bereich.

Der baldige Abschied schmerze ihn, ließ Fernsehdirektor Jörg Schönenborn vom Westdeutschen Rundfunk verlauten, der die Serie fürs Gemeinschaftsprogramm der ARD produziert. „Gleichzeitig verstehen wir, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert haben und Produktionen neu bewertet werden müssen.“

Fans demonstrierten für den Erhalt der „Lindenstraße“

Bei den Machern und Fans der „Lindenstraße“ stießen Schönenborn und die anderen ARD-Verantwortlichen mit ihren Argumenten jedoch auf taube Ohren. Das Produzentengespann Geißendörfer zeigte sich bestürzt über das Aus der Serie, die für politisches und soziales Engagement stehe und deshalb gerade in heutiger Zeit besonders wichtig sei. „Man kann es einfach nicht verstehen“, sagte auch die schwer enttäuschte Schauspielerin Marie-Luise Marjan, die von Anfang an als Helga Beimer dabei ist und in dieser Rolle zu einer Kultfigur wurde.

Für Marjan und ihre Kollegen ist bereits im Dezember Schluss, weil die Serie mit einem Vorlauf von mehreren Wochen produziert wird. Fans reagieren in den sozialen Netzwerken immer noch zornig, andere flüchten sich in Galgenhumor: „Wir sind alle Helgas Kinder“, stand auf einem Plakat, mit dem in Köln gegen das Aus der „Lindenstraße“ demonstriert wurde.

In Köln demonstrierten im Januar Fans gegen die Absetzung der „Lindenstraße“. Bild: Henning Kaiser, dpa

