Der Montechor verschenkt schöne Stunden

Evergreens bescheren der Montessorischule Wertingen ein volles Haus. Wie zwei Chöre bestens zusammenfinden

Der Mai hat das Zusamtal zum Klingen gebracht – die Konzertveranstaltungen häufen sich, und dabei zeigt sich die bunte Vielfalt, aus der die Musikbegeisterten wählen können. Eine Lücke in diesem beschwingten Angebot hat am vergangenen Sonntag der Montechor geschlossen. Denn mit „Evergreens und Liedern, die es werden sollten“ weiß er die Fans der Liedermacher-, Musical- und Schlagermelodien auf seiner Seite.

Chorleiterin Elke Dünzl sagt gleich zu Beginn, was die Intention dieses Konzertes ist: „Ein Leuchten in den Augen hervorzurufen“, wenn eine altbekannte Weise ertönt, ein Schlager, den man als Teenie immer wieder im Radio laut gedreht hat, einen Song, der aus einem Musicalbesuch im Gedächtnis blieb oder ein Abend am Lagerfeuer, bei dem so manches Lied erklang. Diese Zeiten holt der Montechor zurück und mit ihm die befreundeten „Chorado“-Damen aus Augsburg. Im Foyer der Montessorischule Wertingen trifft die Voraussage der Chorleiterin ein. Die Augen der Zuhörer leuchten, und die der Sängerinnen und Sänger ebenso, denn das volle Haus, das sie erleben, ist für sie Freude und Ansporn zugleich.

Wie jeder Chor, so brauchen auch der Montechor und Chorado die Zwiesprache mit dem Publikum, das bestätigt, was die Sänger ausdrücken. So ist es, frei nach Hannes Wader, „Gut, wieder hier zu sein“, oder einfach lässig, wie Fat´s Domino zu swingen „I´m walking...“. Die Zuhörer, darunter auch Montessori-geschäftsführerin Sonja Spiegler, lassen sich gerne anstecken von der guten Chorado-Laune bei „Moviestar“ oder gar von der Aufforderung des Montechors, dass man „Rote Lippen“ küssen soll. Auch andere Töne werden angestimmt – ganz aktuell der „Earth-Song“ von Michael Jackson, der an den Klimawandel erinnert, oder der „Klang des Schweigens“ – „Sound of silence“ von Paul Simon.

Der Montechor, der aus Eltern, Lehrern und Freunden der Montessorischule Wertingen besteht, hat mit diesem Konzert anderen und sich selbst schöne Stunden bereitet. Die Freude am Singen spiegelt sich letztendlich im Publikum wider. Diese Erfahrung, die aufgrund der zahlreichen Zuhörer eine besondere war, nimmt der Chor jetzt mit als Ansporn in das kommende Wochenende in die „Oase Steinerskirchen“. Dort, in einem kleinen Kloster hinter Aichach, wird Neues ausprobiert, das dann irgend wann einmal auch musikalisch bis ins Zusamtal hinüber getragen wird. (hek)

