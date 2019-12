23.12.2019

Der Schützenkönig behält seine Kette

Michael Schmid bleibt König der Hubertusschützen

Michael Schmid von den Hubertusschützen Unterthürheim verteidigt seinen Titel als Schützenkönig. Markus Egger als Vorsitzender der Hubertusschützen gratulierte ihm bei der traditionellen Weihnachtsfeier zu seinen 50,9 Teiler und damit zum Schützenkönig für das Jahr 2020.

Spannend wurde es bei der Bekanntgabe vom Königsritter der Schützenklasse. Die Brüder Reutner schenkten sich nichts. Martin Reutner gewann mit vier Zehntel Unterschied gegenüber seinem Bruder mit einem 69,2 Teiler den Titel als Königsritter.

Martin Braun wurde mit seinem 12,5 Teiler nicht nur Jungschützenkönig, sondern belegte mit 101,0 Ringen den ersten Platz bei der Meisterscheibe Jugend. Im dritten Jahr in Folge behält Christin Kraus als Königsritter in der Jugend ihren Titel mit einem 77,8 Teiler.

Christin Kraus übergab als Vertretung der Schützenliesel die Pokale an die Vereinsmeister. In der Altersklasse gewann Helmut Braun mit 365,7 Ringen, in der Schützenklasse übernahm mit 402,6 Ringen Mathias Reutner den ersten Platz. Irmgard Mack verteidigte weiterhin mit 181,1 Ringen ihren Platz als Vereinsmeister der Damen. Jugend-Vereinsmeister wurde Martin Braun mit 383,3 Ringen. Die Kinder der Hubertusschützen gestalteten die Weihnachtsfeier musikalisch. Die Preisverteilung und Christbaumversteigerung sorgte für einen fröhlichen Ausklang der Feier. (pm)

Themen folgen