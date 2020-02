18.02.2020

Der Seniorentreff landet einen Volltreffer

Ein voller Saal im Lauterbacher Deutschordensschloss, ein einfallsreiches Programm und vor allem viel Spaß für alle

Schon eine Dreiviertelstunde vor Beginn kamen die ersten Gäste aus den einzelnen Ortsteilen Buttenwiesens in das historische Ordensschloss Lauterbach, um einen Platz zu ergattern. Im proppenvollen Saal herrschte nicht nur gespannte Erwartung auf das bunte Faschingsprogramm, sondern von Anfang an eine heitere und ausgelassene Stimmung. Gerlinde Eckl konnte im Namen des Seniorentreffs viele Gäste begrüßen.

Dann ging´s Schlag auf Schlag. Die beiden Pfarrhofmäuse Micki (Helmut Sauter) und Kicki (Gerlinde Eckl) im Handpuppentheater wussten nicht nur Neuigkeiten über die beiden Pfarrer und die Geschehnisse rund um den Pfarrhof, sondern brachten mit ihren Ängsten und Psychosen wegen der Umbauarbeiten und der Sailerischen Raunächte ihr Publikum in beste Stimmung.

Zur reichlichen Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen spielte der Musikant Michael Dicknether mit alten Schlagern auf, sodass die Senioren vor lauter Mitsingen fast nicht zum Essen kamen.

Pfarrer Michael Kotonski karikierte dann als Reisender der Deutschen Bahn musikalisch die vielen Pannen „auf der schwäb´scha Eisabahna“, wobei der Refrain zum kräftigen Mitsingen einlud. Einen weiteren schauspielerischen Höhepunkt boten Helmut Sauter als Bürgermeister Häberle und Gerlinde Eckl als Putzfrau im Rathaus mit dichterischer Ader. Wer von beiden wohl am besten dichten konnte, ging im Gelächter des Publikums fast unter.

Der Auftritt von Gabi und Günter Kraus als Ehepaar, das mit Brotzeit ins Freiluftkino Wertingen strebt, war an schauspielerischem Komödiantentum nicht zu überbieten. Was die beiden an Mimik und Gestik, an verqueren Dialogen und derber Publikumsnähe bieten, hätte auch in großen Volkstheatern Riesenerfolg. Zum guten Schluss war auch noch Thomas Gottschalk am Telefon, angehimmelt von Frau Deigelmaier (Gerlinde Eckl), was ihren Mann (Helmut Sauter) fast zum Wahnsinn trieb. Auch da hatten die beiden „Schauspieler“ die Lacher auf ihrer Seite.

Und immer wieder animierte Michael Dicknether mit seiner „Quetschkommode“ zum Mitsingen und Mitschunkeln, was die rüstigen Seniorinnen und Senioren bis in die Abendstunden eifrig taten. (mas)

Themen folgen