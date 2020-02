vor 50 Min.

Der Soldatenverein spendet für Schule in Afrika

Eine Spende von 500 Euro für den Schulanbau in Burkina Faso übergaben Vorsitzender Georg Fendt und Stellvertreter Xaver Hillenmeyer an Bürgermeister Hans Kaltner (links).

Die Mitglieder in Frauenstetten ziehen Bilanz und sehen einen Film über das Jahrhunderthochwasser

Der Krieger- und Soldatenverein Frauenstetten hat bei der Jahresversammlung im Schützenheim Bilanz gezogen. Vorsitzender Georg Fendt erläuterte, dass der Traditionsverein derzeit 60 Mitglieder hat. Neben den kirchlichen und Vereinsterminen und den runden Geburtstagen nahm der Verein mit seiner Fahnenabordnung an der Friedenswallfahrt in Unterthürheim und Gottmannshofen sowie bei der Fahnenweihe in Hohenreichen teil – ebenso am Ausflug aller Ortsvereine nach Bamberg und bei der Feier des 90-jährigen Bestehens der Zusamtaler Musikanten in Buttenwiesen.

Bei der Haussammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräber-Fürsorge konnten beide Vorsitzende 598 Euro von den Bürgern beider Orte für diese Aktion sammeln. Bei der Tagung des Volksbundes im Bezirksverband Schwaben in Binswangen wurden die Vereine über die Verwendung, den Erhalt und die Pflege von Soldatenfriedhöfen informiert. Die fleißigen Sammler im Kreis Dillingen erhielten zudem eine Anerkennung mit einem Imbiss.

Was den Volkstrauertag betrifft, dankte Fendt den Reservisten und dem Kanonier aus Wortelstetten sowie der Blaskapelle Buttenwiesen. Neben der Aufstellung des Christbaums, der vom Fahnenbegleiter Georg Krakowka gespendet wurde, waren auch Mitglieder des Soldatenvereins beim Arbeitsdienst des 19. Nikolausmarsches dabei.

Fendt informierte die Versammlung über den Beschluss des Vorstandsgremiums, die Aktion der Gemeinde mit der Stiftung „Fly & Help“ für einen Schulanbau mit Sportplatz in Burkina Faso mit einer 500-Euro-Spende aus der Vereinskasse zu unterstützen. Diese Spende sei eine nachhaltige Hilfe vor Ort, damit die Kinder später ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können. Der Vorsitzende übergab den Scheck an Bürgermeister Hans Kaltner.

Der Rathauschef dankte der Vereinsführung für die nachhaltige Spende, somit ist der aktuelle Spendenstand bei etwa 54000 Euro angelangt. Weil der Schulanbau voraussichtlich nur 45000 Euro kostet, können mit dem Geld auch der Sportplatz und eine Wasseraufbereitungsanlage mitfinanziert werden.

Gedankt wurde der Fahnenabordnung und Traudl Krakowka für die Pflege des Kriegerdenkmals. Vorsitzender Fendt informierte die Mitglieder, dass der Verein – neben den bisherigen zwei Friedenswallfahrten – am 24. Mai an der Wallfahrt nach Maria Elend teilnehmen wird. Nach dem Protokollbericht von Frank Greiner und dem Kassenbericht von Michael Harle wurde zur Erinnerung ein Film über das Jahrhunderthochwasser 1985 im Zusamtal vorgeführt. (ep)

