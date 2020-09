09:03 Uhr

Der TSV Wertingen hofft auf einen „Sahnetag“

Plus Der TSV Wertingen startet als Außenseiter gegen das Topteam Bubesheim. Trainer Christoph Kerle freut sich auf die Herausforderung.

Von Michael Thiel

Es wird ernst auf dem Wertinger Judenberg. Nach der langen Corona-Pause geht es für die Wertinger Fußballer wieder um Punkte für den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schwaben Nord. Zu Gast am Sonntag (15 Uhr) wird das Top-Team SC Bubesheim sein, das aufgrund weniger absolvierter Spiele „nur“ auf Tabellenplatz zwei zu finden ist.

"Was gibt es Schöneres?"

Für Wertingens Trainer Christoph Kehrle ist diese Herausforderung aber alles andere als negativ anzusehen. „Was gibt es Schöneres als den Re-Start gegen den eigentlichen Tabellenführer zu bestreiten? Wir können frei aufspielen“, blickt er mit voller Vorfreude auf die anstehende Partie. Den nötigen Respekt vor dem kommenden Gegner lässt er allerdings nicht vermissen. „ Bubesheim hat mit den Spielern Merkle, Polat und Akpaloo wohl die stärkste Offensive der Liga. Wir müssen einen Sahnetag erwischen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“ Er traut seinen Spielern diesen „Sahnetag“ aber durchaus zu. Mit Blick auf die Vorbereitung fühlt sich Kehrle mit seiner Mannschaft durchaus gut vorbereitet. „Die 0:3-Testspielniederlage gegen Zusmarshausen war ein kleiner Dämpfer. Die Generalprobe gegen Friedberg (Wertinger 3:2-Sieg) sah schon wieder deutlich besser aus.“ In der Corona-Pause hat sich auch beim SC Bubesheim einiges getan. An der Seitenlinie steht mit Marvin Länge übergangsweise ein neuer Trainer. Zudem verlor der SCB mit David Bulik, Baris Aciköz und Nico Lonsinger drei Stammkräfte. Dafür kamen allerdings auch zwei starke Neuzugänge aus der Bayernliga Süd vom TSV Schwaben Augsburg dazu. Matthias Wallner und Lukas Glade tragen nun das Trikot der Bubesheimer Mannschaft.

An Qualität dazugewonnen

Für Wertingens Coach Kehrle hat Bubesheim in der Pause „eher an Qualität dazugewonnen als abgenommen“. Personell muss Wertingens Trainer auf zwei Stammkräfte verzichten. Valentin Jaumann und Max Gallemüller weilen im Urlaub. Der Einsatz von Christoph Müller und Markus Weigl ist fraglich, beide sind noch angeschlagen. Positiver sieht Kehrle die Situation um Alexander Wiedemann. Dieser hatte zuletzt ebenfalls Blessuren, doch seinen Einsatz sieht der Übungsleiter für realistisch an. Im Blick auf die Liga erwartet Kehrle einige Überraschungen. „Jede Mannschaft fängt bei Null an. Keiner weiß, wo man steht.“

Es fehlen: Jaumann, Gallenmüller (beide Urlaub); Fraglich: Chr. Müller, Weigl, Wiedemann (alle angeschlagen)

