00:32 Uhr

Der VdK trauert um Franz Bürkner

Ehemaliger Vorsitzender wurde 75 Jahre alt

Der VdK-Ortsverband Wertingen trauert um seinen ehemaligen Vorsitzenden Hans Bürkner, der nach langer Krankheit 75-jährig gestorben ist.

Nach Ludwig Muschler wurde Hans Bürkner 2010 zum neuen Vorsitzenden des Ortsverbands Wertingen gewählt. Nach zwei Perioden übergab er dann die Leitung aus gesundheitlichen Gründen 2018 an Anita Wagner-Emmerlich. Der Zusammenschluss der Ortsverbände Laugna und Binswangen wurde unter seiner Regie vollzogen. An die jährlichen Ausflüge zu Zielen in die weitere Heimat und die Stammtische mit interessanten Referenten erinnern sich die Mitglieder gerne. Als gelernter Schriftsetzer machte er sich Anfang der 70er Jahre nach und nach selbstständig (Bürkner-Werbung) und war 1974 eines der ersten Mitglieder der Wertinger Wirtschaftsvereinigung. In den Anfangsjahren gehörte er u. a. zu den Erfindern und kreativen Gestaltern des Christkindlesmarkts in Wertingen am Marktplatz (jetzt Schlossweihnacht) und der Candlelight-Nacht (später Wertinger Nacht). Seit 1973 war er mit seiner Frau Verena verheiratet, 1977 erwarb er mit ihr einen Bauernhof in der Dillinger Straße, in dem das Ehepaar bis zu seinem Tod zusammen mit den beiden Söhnen, Schwiegertochter und Enkeln wohnte.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 15. September, um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wertingen statt. (fk) Foto: VdK

Themen folgen