14.12.2018

Der Verkehr rollt wieder über die Aufbachbrücke

Die neue Roggdener Brücke wurde gestern feierlich eingeweiht. Warum die alte abgerissen werden musste

Von Alexander Millauer

Breiter, moderner, sicherer – der Wertinger Ortsteil Roggden hat eine neue Aufbachbrücke. Acht Monate, also rund einen Monat länger als geplant, wurde an der Stelle am angrenzenden Dorfplatz gearbeitet. Zunächst hatte man im April die altersschwache Aufbachbrücke abgerissen und dann im Mai mit dem Bau der neuen Brücke begonnen. 50 Meter ist die erneuerte Straße nun lang und der Fußgängerbereich der Brücke misst eine Breite von rund eineinhalb Metern.

Bei der Einweihung gestern Vormittag sagte Bürgermeister Willy Lehmeier: „Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass diese schöne Brücke nun in Roggden steht.“ Dutzende Roggdener Bürger wollten sich den Moment der Einweihung nicht entgehen lassen und versammelten sich rund um das neue Bauwerk. Pfarrer Mathew Biju der Pfarrei St. Felizitas sprach der neu gebauten Brücke seinen Segen aus.

Da an der alten Brücke bereits Betonschäden und Korrosionen an der Tragkonstruktion festgestellt worden waren, wurde die Brücke komplett neu gebaut. Auch die Verankerungen des Handlaufs waren bereits verrostet, womit die Sicherheit für Fußgänger nicht mehr hätte gewährleistet werden können. 670000 Euro kostete der Neubau die Stadt und den Trinkwasserversorger Kugelberggruppe, der sich an den Kosten beteiligte. Rund acht Tonnen Stahl wurden in der Brücke verbaut und bis zu drei Meter tief unter Wasser gegraben.

Außerdem wurden parallel zum Bau der Brücke auch die Rohre für den Regenwasserkanal und die Hauptwasserleitung mit Hausanschlüssen erneuert. Eine neue Straßenbeleuchtung wurde zudem von LEW installiert, und am Dorfplatz steht künftig eine Stromsäule. Damit sollen nun Feste wie der kleine Weihnachtsmarkt oder die Maifeier einfacher ausgerichtet werden können.

Doch die Planungen rund um die Aufbachbrücke sind noch nicht fertiggestellt. Bis Frühling 2019 soll eine „Sitzarena“ direkt neben der Brücke installiert werden.

