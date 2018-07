vor 38 Min.

Der Vulkan zerstörte ihr Lebenswerk

Die Wertingerin Petra Wiesenbauer wanderte vor 20 Jahren nach Hawaii aus. Mit ihren Kindern Chris und Lili erzählt sie von den dramatischen Wochen nach dem Ausbruch des Kilauea. Wie ihr der „Aloha-Spirit“ hilft

Von Benjamin Reif

Dort, wo Petra Wiesenbauer früher Gäste empfangen hat, ist nun nichts mehr außer einer 20 Meter hohen Schicht kalter Lava. Sie führte ein „Bed and Breakfast“ für Touristen in dem Dorf Palua auf Hawaiis Hauptinsel. Ihre Kinder Lili und Chris, 13 und 15 Jahre alt, wuchsen an dem idyllischen Ort auf. Doch Anfang Mai wurde das Leben der Familie Wiesenbauer über Nacht auf den Kopf gestellt. Der Vulkan Kilauea brach aus, und die Lava bewegte sich auf das Anwesen zu. Wochenlang befand sich die Familie in einem Schwebezustand – würde das geliebte Haus abbrennen? Zunächst schöpften die drei neue Hoffnung, da der Lavastrom, der die größte Bedrohung schien, erkaltete und zum Stillstand kam. Doch leider gab es trotzdem kein Happy End für das Lebenswerk von Petra Wiesenbauer, die in Wertingen aufgewachsen ist und vor 20 Jahren nach Hawaii auswanderte. Vor einem Monat brach der Damm eines regelrechten „Lava-Sees“, und die heiße Masse begrub das Haus unter sich.

Petra Wiesenbauer und ihre Kinder wirken noch etwas müde, der Jetlag sitzt ihnen immer noch in den Knochen. Die Zeitverschiebung zwischen Hawaii und Deutschland beträgt zwölf Stunden, und ihre Reise dauerte knapp 30 Stunden. „Ich wache aber nicht mehr zu verrückten Zeiten in der Nacht auf“, sagt Chris und lächelt. Die Kinder waren zwar schon mehrmals in Deutschland, doch Chris hat das Gefühl, dass er den Besuch jetzt zum ersten Mal wirklich wertschätzen und genießen kann.

Eines ist aber laut Familie Wiesenbauer nur ihrer Heimat Hawaii zu eigen: Der „Aloha-Spirit“. Was das genau ist, da fällt Petra Wiesenbauer das Erklären schwer. Für sie bedeutet es derzeit vor allem zwei Dinge. Zum einen der Zusammenhalt, der auf der Insel herrscht. „Alle helfen einander“, sagt Wiesenbauer. Sie und ihre Kinder haben durch Bekannte schnell eine neue Bleibe gefunden. Ging es um die Rettung des Hab und Guts von Freunden und Bekannten – viele Menschen mussten innerhalb von Minuten ihre Häuser verlassen und ließen viel zurück – fanden sich für jeden helfende Hände. Chris erzählt, wie er etwa der Familie eines Freundes dabei half, die ätherischen Öle, mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienten, aus dem Haus zu retten.

Auch aus dem eigenen Haus retteten sie alles, was wichtig ist. Sogar das Klavier von Lili haben sie aus dem Haus geschafft. „Wir haben jetzt aber alle Momente, in denen wir etwas suchen, und uns dann denken: Ach, das haben wir ja im Haus gelassen“, sagt Chris. Die andere Seite des Aloha-Spirits ist die persönliche, von der Petra Wiesenbauer spricht. Die Zuversicht, die Kraft, die Dankbarkeit für alles Schöne im Leben – es gelte jetzt, nach vorne zu schauen und sich dem neuen Lebensabschnitt zu stellen, nachdem die Touristenpension weg ist. Was sie fortan machen will, weiß sie noch nicht. Doch in Anbetracht der Umstände gehe es der Familie gut. Als das Haus nach Wochen des Bangens und der Unsicherheit letztlich der Lava zum Opfer gefallen war, sei das auch eine Erlösung gewesen, sagt Wiesenbauer. Endlich fiel eine Spannung von ihr und ihren Kindern ab, die sich über viele Wochen aufgebaut hatte. Jetzt konnte die Familie endlich sagen: Das Leben geht weiter.

Nicht alle Einwohner behielten eine so positive Einstellung. Als Chris noch einmal zum Grundstück fahren wollte, wurde er von den zahlreich anwesenden Sicherheitskräften aufgehalten und durfte nicht weiterfahren. Der Grund: Ein Nachbar hatte durchgedreht und mit seiner Waffe auf Menschen geschossen. Chris zeigt ein Video von dem Vorfall, dass er zugeschickt bekommen hat. Die Szenen sind dramatisch: Der ältere Herr schießt mit einer Pistole einem anderen Mann aus nächster Nähe nur knapp über den Kopf. Er hält ihn offenbar für einen Plünderer. Der Beschuldigte, offensichtlich in Todesangst, brüllt verzweifelt: „Aber ich wohne doch hier!“ Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Doch erwartet den Mann laut Wiesenbauer eine hohe Strafe – durch den verhängten Ausnahmezustand wurden die Strafen verschärft. „Es ist ein unglaublicher Stress, dem man ausgesetzt ist“, sagt Wiesenbauer. Der Ausnahmezustand sei auch ein emotionaler.

Den Ausnahmezustand hat Präsident Donald Trump erlassen – Hawaii ist ein Bundesstaat der USA. Juristisch hat es das Leben der Familie erleichtert, denn nun geht Vieles schneller und unkomplizierter. Blicken lassen habe sich der Präsident auf der von der Katastrophe geplagten Insel allerdings nicht, obwohl mittlerweile über 700 Häuser niedergebrannt sind. Ein paar Mal twitterte Trump noch mitfühlende Worte. „Ansonsten hat er überhaupt nichts getan“, sagt Chris. Der Urlaub in Deutschland sei auch in dieser Hinsicht angenehm – ein bisschen Abstand vom polternden Präsidenten tue auch einmal gut.

Internet Auf der Seite „gofundme.com“ gibt es eine Spendenkampagne, um finanzielle Schäden auszugleichen. Sie wurde von Wiesenbauer erstellt und heißt „Recover from Lava flow“.

Themen Folgen