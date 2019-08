vor 22 Min.

Der Wertinger Kino-Sommer lebt

Die ersten Runden sind im Schlossgarten gelaufen. Was die Kinofans - die bis aus Augsburg kommen - besonders schätzen.

Von Hertha Stauch

Die ersten Runden beim Wertinger Kino-Sommer sind gelaufen, und Kinobetreiberin Prisca Färber zeigt sich sehr zufrieden. Laue Nächte, Sternenhimmel und Lacher auf der Leinwand lassen keine Wünsche offen: „Die Stimmung ist gut, den Zuschauern machen die Filme Spaß und die Getränke-Bar und Essens-Stände kommen gut an. Das ist eine tolle Bestätigung und Motivation für mich und meine Mitarbeiter. Es ist einfach schön, wenn alle so mitmachen.“

Wenn es regnet, wird schnell umdisponiert

Das Kino-Open-Air, das den ganzen August über bereits zum fünften Mal im Wertinger Schlossgarten steigt, erfordert große Flexibilität von der Chefin des Filmtheaters Wertingen und ihrer Mannschaft. Denn natürlich spielt das Wetter eine Hauptrolle – und heuer sieht es bisher nicht schlecht aus. „Wir müssen immer kurzfristige Entscheidungen treffen“, sagt Prisca Färber. Wenn es regnet, wird schnell umdisponiert – die Filme laufen dann im Kinogebäude.

Die Liegestühle sind besonders beliebt

Neben den Filmen aber ist es das Ambiente im Schlossgarten, was die Menschen anzieht. Sie kommen bis aus Augsburg nach Wertingen, um die besondere Stimmung zu erleben, registriert Färber: „Wir haben den schönsten Open-Air-Kinosaal weit und breit“. An der Kasse hält nach wie vor ihre Mutter im gehobenen Alter die Stellung. Den Färber-Damen senior und junior sieht man trotz der Anspannung, die bei all der Arbeit nicht ausbleibt an, dass sie voll für das Open Air leben. „Ich weiß gar nicht, wie oft wir heuer schon die Stühle geputzt haben“, sagt Prisca Färber. Denn wenn die 500 Sitzgelegenheiten von einem Regenguss nass werden, muss schnell gewischt werden. Beliebt sind die Liegestühle in den vorderen Reihen, die das Leinwand-Erlebnis perfekt machen. Schon ab 19 Uhr ist der Schlossgarten für Besucher geöffnet, die vor der Filmvorführung sich ein kühles Getränk, ein Bierchen, einen Cocktail oder Wein genehmigen wollen. Dazu gibt es ein Essensangebot, das Prisca Färber mit ihren Partnern diesmal besonders ausgetüftelt hat: Satte Burger mit Fleisch vom Angus-Rind, Crépes süß und herzhaft, Chips, Popcorn und vieles mehr, was zum Kinovergnügen beiträgt.

Was ist der Renner? Ganz einfach

Der Renner im Open-Air-Programm ist natürlich wieder der Heimatkrimi mit dem Dorfpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und seinem Freund, dem Privatdetektiv Rudi Birkenberger (Simon Schwarz), die beide als unschlagbares Team für Lacher sorgen. Diesmal dreht sich alles um Eberhofer, der zum „Leberkäs-Junkie“ mutiert. Eberhofer und Birkenberger sind am Samstag übrigens als lebensgroße Pappfiguren vor Ort. Prisca Färber verlost die Aufsteller zusammen mit zwei großen Kinobannern an die Zuschauer. Die Vorlagen für die Filmreihe hat Rita Falk geschrieben und als Krimi-Reihe herausgegeben. Den neuesten Eberhofer-Schlager – „Guglhupfgeschwader“ – gibt es ab 12. August nur als Buch. Im nächsten Jahr solle der Film dazu im Wertinger Open-Air gezeigt werden. Etliche druckfrische Neuerscheinungen will Prisca Färber schon mal im Wertinger Publikum am 14. August im Rahmen einer „Leberkäs-Junkie“-Vorstellung verlosen.

Eine Spontan-Band gibt es auch

Doch nicht nur der etwas lottrige Eberhofer zieht die Kinofans ins Open-Air. Die Disney-Verfilmung des „König der Löwen“ oder die Sommerkomödie „Und wer nimmt den Hund?“ locken in den Schlossgarten. Speziell für Wertinger Frankreich-Fans hat Färber wieder französische Filme mit vorheriger Weinprobe organisiert. Und schon am vergangenen Dienstag, kamen die Beatles-Fans, um bei „Yesterday“ alte Zeiten hochleben zu lassen. Mit dabei waren Klaus Edenhofer, Elisabeth Spanier und Christoph Zwiener, die eine „Spontan-Band“ eigens für den Kinoabend gegründet hatten und vor dem Film das Publikum mit „Yesterday“ und anderen Beatles-Schlagern unterhielten.

Filmprogramm unter www.filmtheater-wertingen.de

Themen Folgen