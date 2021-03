vor 16 Min.

Der Wind entfacht das Vorderrieder Feuer immer wieder neu

Bei dem Brand am frühen Sonntagmorgen in Vorderried hatten die Einsatzkräfte mit den Platten der Photovoltaikanlage und Wind zu kämpfen. Um an den Brandherd heranzukommen, mussten sie das brennende Haus teilweise einreißen.

Plus Rund 100 Menschen helfen in Vorderried mit, an den Brandherd heranzukommen. Das ist bei der Photovoltaikanlage keineswegs einfach. Buttenwiesens Bürgermeister Kaltner wird erstmals die Tragweite eines solchen Unglücks bewusst

Von Birgit Alexandra Hassan

„Eindeutig kein menschliches Handeln steht im Raum und damit keine Strafverfolgung.“ So lautet am Montag die Erkenntnis der Brandfahnder nach ihren Ermittlungen in Vorderried. Dort war am Sonntag ein Wohnhaus niedergebrannt. Die rund 100 Einsatzkräfte hatten mit mehreren Hindernissen zu kämpfen und mussten letztendlich selbst das Wohnhaus ein stückweit einreißen. Hinter dem, was Pressesprecher Benedikt Weber am Montag in nüchternen Worten vermeldet, steckt ein Schicksalsschlag für die Betroffenen. Der Hausherr selbsts schickte den Notruf am frühen Sonntagmorgen los. Seine Mutter war durch das Brandknacken aufgewacht und hatte ihn verständigt.

Buttenwiesener Bürgermeister bekam die Meldung am frühen Morgen

Und so landet auch bei Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner als „erster Dienstherr aller Feuerwehren“ in seiner Gemeinde um 5.47 Uhr die Meldung. „Brand Dachstuhl Wohnhaus“ lässt ihn sofort in Kleidung schlüpfen und von Lauterbach nach Vorderried fahren. „Solch eine Meldung ist vollkommen anders als wenn ein Holzstapel brennt.“ Als Kaltner wenige Minuten später an der Brandstelle ankommt, sind die Feuerwehren bereits vor Ort.

Den Einsatz leitet als Kommandant der Buttenwiesener Feuerwehr Dominik Lindner. Der 45-Jährige blickt am Montag auf einen langen Einsatz zurück. Erst abends nach 18 Uhr war das Feuer komplett erloschen, konnte er sich und seine Kollegen ausmelden.

Neben den Wehren Buttenwiesen und Thürheim rückten auch die Wertinger Feuerwehrleute kurz vor sechs Uhr mit ihrer Drehleiter an. Die brauchte es für den bereits ausgedehnten Dachstuhlbrand. Doch hilft auch die Drehleiter zunächst wenig. Eine Photovoltaikanlage bedeckte komplett eine Seite des Daches. Dominik Lindner und seine Kollegen kommen damit nicht an den eigentlichen Brandherd unter den Platten heran. Durch die Hitze fangen diese irgendwann an zu zerspringen.

Schwierigkeiten durch Holzbauweise des Vorderrieder Hauses

Damit nicht genug der Schwierigkeiten. Durch die Holzbauweise der Zimmerdecken bleibt den Feuerwehreinsatzkräfte auch der Weg von innen mit Atemschutzgeräten verwehrt. Als Bedenken wegen der Statik auftauchen, fordert Kommandant Lindner den Fachberater des Technischen Hilfswerk an. Der rät, den Giebel nach und nach abzutragen. In Abstimmung mit der Kripo beginnen sie zudem, das Haus soweit einzureißen, bis sie Löscherfolge erzielen. „Auf der rechten Seite mussten wir bis zum Erdgeschoss runter“, sagt der Kommandant. Zwei Baggerfirmen sind mittlerweile ebenfalls vor Ort, um den Schrott rund um das Haus, Holzbalken und den Dachstuhl abzutragen. Bei all dem bläst immer wieder eine Windböe durch das Haus und entflammt das Feuer aufs Neue.

Während die 69-jährige Mutter und ein Nachbar, der dem ersten Impuls folgend auf die Terrasse gerannt war, zu viel Rauch eingeatmet und zur Beobachtung ins Krankenhaus kamen, beobachtet der 45-jährige Sohn fassungslos, was mit ihrem Anwesen passiert. Bürgermeister Kaltner, einst selbst jahrelang als Rettungssanitäter unterwegs, bleibt in seiner Nähe. Er kennt die alteingesessene Familie und die teils umgebaute Hofstelle, die in ihren Ursprüngen bis heute erhalten geblieben ist. „In dem Moment wurde mir erst das Ausmaß des Brandes bewusst“, erzählt Kaltner am Montag, „wenn die gesamte Habe wegbrennt, einschließlich der Kleidung.“ Der Bürgermeister war bereits bei vielen Bränden dabei.

Dachstuhlbrand in Buttenwiesen Bild: Dominik Bunk

Dankbarkeit gegenüber Einsatzkräften

Manches habe er einfach zur Kenntnis genommen – „vielleicht ein Schutzmechanismus“, vermutet er. Doch an diesem Sonntag merkt er zum ersten Mal im Detail, was solch ein Brand für den einzelnen bedeutet. Gleichzeitig empfindet er große Dankbarkeit gegenüber all den Einsatzkräften – an diesem Sonntag sind es rund 100 Männer und Frauen. „Ich habe hohen Respekt vor Menschen, die sich freiwillig dieser Verantwortung stellen und alle zusammenarbeiten, wenn’s darauf ankommt.“

Die Zusammenarbeit funktioniert an diesem Sonntag nicht nur unter den Feuerwehren – neben Buttenwiesen, Thürheim und Wertingen helfen auch die Frauenstettener mit, bei der Wasserzufuhr aus der Zusam und einem nahe gelegenen Weiher. Die Nachbarn waren sofort aufgefordert worden, alle Fenster und Türen zu verschließen und in ihren Häusern zu bleiben. Im Laufe des Tages, als die Rauchentwicklung abnimmt, zeigt sich auch ihre Verbundenheit. Nachdem der Strom abgeschaltet wurde, schüren mehrere ihre Holzöfen an, kochen Kaffee und Essen und versorgen damit die zahlreichen Einsatzkräfte. „Alle haben gut nach sich selbst geschaut und uns unterstützt, wie es ihnen möglich war.“ Der 43-jährige Buttenwiesener Kommandant freut sich über das selbstverständliche Zusammenwirken innerhalb der Feuerwehren und darüber hinaus.

Bürgermeister Hans Kaltner: "Wir sollten demütig bleiben und werden"

„Wir sollten demütig bleiben und werden“, resümiert Bürgermeister Kaltner bei aller ’Gschaftelei’ und Wichtigtuerei – täglich gehen wir am Abend ins Bett und am nächsten Tag sieht die Welt womöglich ganz anders aus.“ Kaltner ist froh, dass bei dem Brandunglück keine Menschen zu Schaden kamen. Die Mutter und den Nachbarn sieht Kommandant Lindner bereits am Sonntag wieder in Vorderried. Als er sich mit seiner Wehr am Sonntagabend auf den Nachhauseweg macht, liegen mehr als zwölf Stunden – ehrenamtliche – Arbeit hinter ihm.

Die Kripo Dillingen setzt am Montag die Ermittlungen fort. Wie Pressesprecher Benedikt Weber vom Polizeipräsidium Schwaben auf Anfrage mitteilt, kommen zwei Möglichkeiten als Brandursache in Betracht: zum einen ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage, zum anderen auf irgendeine Weise durch den Kamin. „Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades des Objekts ist eine eindeutige Ausmachung der Brandursache nicht mehr möglich.“ Die Schadenshöhe gibt er mit rund 400000 Euro an, aufgrund des Alters des Hauses.

Lesen Sie auch:

Themen folgen