vor 36 Min.

Der älteste Bürger in Neumünster

Wilhelm Jochum feiert 90. Geburtstag

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der 90. Geburtstag des ältesten Mannes aus Neumünster, Wilhelm Jochum, nur im kleinsten Familienkreis gefeiert werden. 1930 wurde er in Neumünster als Kind der Landwirtseheleute Katharina und Wilhelm Jochum geboren. Mit zwei Schwestern wuchs er auf und musste von klein an auf dem Hof mithelfen. Nach der Schulzeit hatte er neben der Arbeit zu Hause auch eine Arbeitsstelle in Burgau. Geheiratet hat er Hildegard Micheler aus Unterschöneberg. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, fünf Enkelkinder und vier Urenkel hervor. Seine Frau starb schon 1992, in dieem Jahr gab er auch die Landwirtschaft auf. Viele Jahre fungierte er als Gemeinderat in Neumünster und Mitglied der Kirchenverwaltung Violau. Bei folgenden Vereinen ist er immer noch Mitglied: Feuerwehr, Schützenverein, Obst- und Gartenbauverein, Musikverein und Historische Dorfgemeinschaft. Trotz seines Alters liest er jeden Tag die Tageszeitung- und Sonntagszeitung und mit Leidenschaft auch Bücher. Auch die Nachrichten und Sportschau versäumt er nie.

Seinen Lebensabend verbringt der rüstige Rentner, der nun der älteste Bürger in Neumünster ist, allein in seinem Elternhaus, wobei er von seinen Kindern bestens versorgt wird. Seine Freizeit verbringt er zusätzlich mit leichteren Gartenarbeiten, wobei er sein Brennholz immer noch selbst von der Scheune in seine gute Stube befördert. Da er ein großer Vogelfreund ist, hat er, als Geburtstagsgeschenk von seinen Kindern ein Vogelfutterhäuschen mit Futter bekommen. (fmi) Foto: Micheler

Themen folgen