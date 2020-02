17:59 Uhr

Die Bauschuttdeponie Rieblingen - eine Chance für die Natur?

Was wird aus der Bauschuttdeponie Rieblingen?

Wertingens Umweltreferent Ludwig Klingler will das Thema in den Stadtrat einbringen. Die „Grünen“ sind überzeugt, dass es eine ökologische Lösung für das Deponie-Areal gibt.

Die Bauschuttdeponie am Waldrand bei Rieblingen kennen viele Dorfbewohner noch als „Schuttplatz“ aus ihrer Kindheit. Jetzt ist sie zum Großteil verfüllt und soll womöglich an ein Bauunternehmen veräußert werden. Dies berichtete Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier vor kurzem in der Bürgerversammlung im Stadtteil Rieblingen.

Deponie-Areal ist zwei Hektar groß

Bürger aus Rieblingen haben sich nun an Jonas Ziegler , Mitglied des Ortsverbands der Grünen Wertingen und an Umweltreferent und Grünen-Stadtrat Ludwig Klingler gewandt. Sie fänden es bedauernswert, wenn das rund zwei Hektar große Deponie-Areal verkauft werden würde. Ihrer Meinung nach könnte das Gelände, das teils mit Hecken und Bäumen bewachsen ist, ein Biotop werden und der Natur als Ausgleichsfläche zurückgegeben werden, schreiben die Grünen in einer Pressemitteilung. Den Rieblingern ist das Gelände, das derzeit noch von Baufirmen genutzt und mit geschreddertem Bauschutt verfüllt wird, zu schade, um es einer weiteren Nutzung durch einen Unternehmer zu überlassen. Zusammen mit Ludwig Klingler und Jonas Ziegler waren Rieblinger Bürger vor Ort, um den Grünen ihr Anliegen mitzuteilen.

Klingler und Ziegler schlossen sich der Meinung der Rieblinger an. Ziegler , der in Rieblingen wohnt, war von einer ökologischen Lösung für das Deponiegelände überzeugt: „Es bietet sich die einmalige Chance, das Gelände der Natur zu überlassen und es für die Artenvielfalt einzusetzen.“

Zunächst Altlasten entfernen

Stadtrat Klingler bemerkte, dass geprüft werden muss, ob Altlasten entfernt werden müssen und wenn, wie hoch dann die Kosten dafür sind.

Der Stadtrat und Umweltreferent will das Thema jetzt in den Ausschüssen des Stadtrats einbringen. (pm)

