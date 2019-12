27.12.2019

Die Bühne weihnachtlich gerockt

Die Wertinger Grundschüler zeigten auf vielseitige Weise, was die Weihnachtszeit für sie bedeutet

In der festlich geschmückten Stadthalle boten die Wertinger Grundschüler heuer erneut eine vielseitige Weihnachtsfeier. Bläserensembles aus den dritten und vierten Jahrgangsstufen stimmten musikalisch ein. Sie zeigten auf beeindruckende Art und Weise, wie viel sie in einem knappen halben beziehungsweise eineinhalb Jahren Instrumentalunterricht gelernt hatten. Rektorin Christiane Grandé betonte bei ihrer Begrüßung, dass trotz des modernen weihnachtlichen Treibens dies eine besondere Zeit sei, in der sich die Menschen besinnen, innere Ruhe finden können und gemeinsame Zeit im Kreise der Familie oder netter Menschen verbringen. Die Mädchen und Jungen des Ganztagesklassenchors erfreuten das Publikum mit ihrem Lied „Gatatumba“ und einer wunderschön vorgetragenen Klanggeschichte. Ihre Merkfähigkeit sowie gute Koordination bewiesen die Zweitklässler aus Gottmannshofen, die gekonnt das Sprechstück „ Weihnachten ist nicht mehr weit“ präsentierten. Danach kam weiterer Besuch auf die Bühne. Kinder wurden vom Nikolaus – vor dem sich eigentlich niemand fürchtete – und von der Tante aus Marokko, die in dem gleichnamigen Lied in weihnachtlicher Form besungen wurde, begleitet. Lecker wurde es dann beim „Plätzle-Stück“, das die Arbeitsgemeinschaft Trommeln auf Boomwhackern performte. Der Lichtertanz der Arbeitsgemeinschaft Tanz der vierten Klassen stimmte mit den flackernden Kerzen zu dem Lied „Alle Jahre wieder“ wunderbar auf die Weihnachtszeit ein. Zahlreiche Fragen an den Weihnachtsmann hatten die Viertklässler. Das Lied „Was wünschst du dir?“ war so schön von den Kindern dargeboten, dass sich mancher Besucher ein Tränchen der Rührung aus dem Augenwinkel tupfen musste. Aber zum Glück rockten die nächsten Schüler die Bühne gleich danach. Mit ihrer gerappten Version von „Fröhliche Weihnacht überall“ nahmen sie noch einmal alles Besucher richtig mit. Konrektor Seifert, bedankte sich bei allen Helfern, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten und gab den Gästen zusammen mit ein paar Kindern noch einige wichtige Informationen auf den Weg nach Hause. Deshalb wissen die Besucher nun beispielsweise, dass man im Durchschnitt über die Weihnachtsfeiertage nur 137 Gramm zunimmt. Zum Abschluss der Feierstunde wurde in einem Theaterstück der Weihnachtsbaum entführt. Glücklicherweise fanden die Kinder ihn vor der Schule in Binswangen wieder. Mit einem gemeinsamen Abschlusslied wurden die Gäste in das Foyer der Stadthalle entlassen, wo der Elternbeirat alle Besucher mit Leckereien und Getränken bewirtete. Auch die Tombola konnte in diesem Jahr dank zahlreicher Sponsoren wieder veranstaltet werden, und es gab tolle Preise zu gewinnen.

Vom Erlös der Weihnachtsfeier wurde die Wertinger Tafel neben den Sachspenden auch mit einer Geldspende unterstützt (wir berichteten). (pm)

