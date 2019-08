00:32 Uhr

Die DLG 19 wird gesperrt

Teilstück zwischen Gottmannshofen und Hohenreichen

Um das neue Baugebiet „Geissberg V“ in Gottmannshofen an die Kreisstraße (DLG 19) anzuschließen, wird diese ab Ortsende Richtung Hohenreichen ab kommenden Montag, 19. August, 8 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 6. September auf eine Länge von 400 Metern für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Zufahrten zu den Ortsstraßen Pappelweg und Am Fesenberg sind von Gottmannshofen her jederzeit möglich. Im Übrigen ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei. In Hohenreichen wird eine Ersatzhaltestelle durch den AVV Augsburg in der Frauenstetter Straße (St 2382) für die Dauer der Maßnahme eingerichtet. Das teilt das Landratsamt mit. (pm)

