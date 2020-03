vor 17 Min.

Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Buttenwiesen: Gemeinderatswahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Buttenwiesen gibt es am Abend des 15. März. Die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl erfahren Sie dann hier - ein neuer Bürgermeister wird erst 2022 gewählt.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März 2020 entscheiden die Wahlberechtigten von Buttenwiesen bei der Kommunalwahl über die Zukunft ihrer Gemeinde. In diesem Jahr wird zwar ein neuer Gemeinderat, jedoch kein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahlergebnisse sollten noch am Abend vorliegen. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, informieren wir Sie über die Ergebnisse.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Buttenwiesen: Gemeinderat-Wahl

Zwischen 8 und 18 Uhr haben Stimmberechtigte in Bayern am 15. März 2020 die Gelegenheit, bei der Kommunalwahl ihren Stimmzettel in den Wahllokalen auszufüllen. Nach der Auszählung informieren wir Sie am Abend hier in diesem Artikel über die Wahlergebnisse.

Der amtierende Bürgermeister Hans Kaltner ist erst 2016 in das Amt gewählt worden und regiert Buttenwiesen daher noch weitere zwei Jahre bis 2022.

Wie viele Sitze ein Gemeinderat hat, wird von der Anzahl der Einwohner des Ortes bestimmt. Im Gemeinderat von Buttenwiesen stehen mit rund 6000 Einwohnern 20 Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Buttenwiesen: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Im Gemeinderat von Buttenwiesen waren in den vergangenen sechs Jahren zahlreiche Gruppierungen vertreten. Hier die Ergebnisse der Kommunalwahl 2014 in der Übersicht:

Grüne: 5,3 %, 1 Sitz

Freie Wählergruppe Lauterbach : 18,5 %, 4 Sitze

: 18,5 %, 4 Sitze Freie Wählergemeinschaft: 15,4 %, 3 Sitze

Bürgervereinigung Pfaffenhofen a.d. Zusam : 15,7 %, 3 Sitze

a.d. : 15,7 %, 3 Sitze Freie Wählergruppe Buttenwiesen : 14,5 %, 3 Sitze

: 14,5 %, 3 Sitze Freie Wählergruppe Wortelstetten-Neuweiler: 10,8 %, 2 Sitze

Bürgerblock Frauenstetten-Hinterried: 7,5 %, 1 Sitz

Freie Wählergemeinschaft Oberthürheim : 5,2 %, 1 Sitz

: 5,2 %, 1 Sitz Wähler für Heimat, Landwirtschaft und Umwelt: 7,2 %, 2 Sitze

