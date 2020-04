Die Gemeinde Buttenwiesen zeigt sich mit ihrem Haushalt zuversichtlich

Plus Mit einer Gegenstimme genehmigt der Rat Buttenwiesen Investitionen von rund 5,5 Millionen Euro – mit „Blick für das Notwendige“ und „Mut für die Zukunft“. Im Vorfeld hatte es lange Beratungen und viele Gespräche gegeben.

Die Fenster sind wegen der Sonneneinstrahlung mit dunkler Folie abgeklebt, davor hängt eine große Leinwand. Mikrofon und Mundschutz liegen bereit. Mit gebührendem Abstand sitzen die 18 Männer und zwei Frauen des Gemeinderats Buttenwiesen im Bürgerhaus Unterthürheim. Für die Hälfte von ihnen ist es die letzte Sitzung. Zehn neue Ratsmitglieder werden in der kommenden Woche in der konstituierenden Sitzung eingeführt. Doch noch haben sie etwas zu entscheiden, den Haushaltsplan 2020. „Er musste unter Vorzeichen erstellt und beraten werden, die sich sicherlich niemand nur im Ansatz hätte vorstellen können“, leitet Bürgermeister Hans Kaltner seine Rede ein. Schwer absehbar sei vor allem die Einnahmenseite. „Sowohl in der Einkommenssteuer als auch in der Gewerbesteuer ist es nicht einfach, die Auswirkungen der Corona-Krise vorherzusagen.“ Mit „Blick für das Notwendige“ und „Mut für die Zukunft“ stimmen Bürgermeister und Gemeinderat letztendlich einem Haushaltsplan zu, der große Zuversicht ausstrahlt.

Weitere Kreditaufnahmen werden kommen

Unvermeidlich sein werden weitere Kreditaufnahmen – auch in den Folgejahren. Das war dem Gemeinderat bereits vor einem Jahr klar, als er mehrere wichtige Projekte angestoßen und damit erstmals wieder neue Schulden gemacht hat. So werden für die Ortsdurchfahrten Buttenwiesen und Oberthürheim derzeit die Ausschreibungen erstellt. „Mit dem Bau“, so Bürgermeister Kaltner, „kann jeweils in Kürze gerechnet werden.“ Begonnen wird zudem mit den Baugebieten in Oberthürheim (Am Apfelgarten), Pfaffenhofen (Bürgermeister-Geissler-Straße) und Wortelstetten (Am Holzberg). Außerdem konnte laut Kaltner erst kürzlich der Baugrund für ein weiteres großes Baugebiet in Hinterried erworben werden.

Weitere Investitionen seien für die angefangene Sanierung des Rathauses und das Schulgebäude Pfaffenhofen vorgesehen. Bei der Trinkwasserversorgung sind neben dem Neubau des Hochbehälters Oberthürheim zusätzlich Mittel für die Infrastruktur der Trinkwasserleitungen einzuplanen. Viele sind laut Kaltner „an ihrer rechnerischen Lebensdauer angekommen“, ähnliches gelte für die Abwasserleitungen.

Friedhöfe werden weiter saniert

Beginnen wird die Gemeinde heuer zudem mit dem Bau des Leichenhauses Wortelstetten, inklusive eines Urnenfeldes. Ebenso sollen im Friedhof Frauenstetten Urnenfeld und Urnenstelen entstehen. „Die Sanierung und Umgestaltung unserer Friedhöfe soll in den kommenden Jahren entsprechend fortgesetzt werden“, so Kaltner.

Wichtige Einnahmen bekommt die Gemeinde aus der Grundsteuer A (Landwirtschaft) mit 105000 Euro und der Grundsteuer B (privat) mit 740000 Euro. Zudem kalkuliert sie mit drei Millionen Euro Gewerbesteuer und gut dreieinhalb Millionen aus der Einkommenssteuerbeteiligung.

Gewerbe bildet den Grundstock

„Für unsere Gemeinde waren und sind unsere Gewerbetreibenden der Grundstock für unsere Einnahmen“, betont Kaltner. Bevor sich der Hauptausschuss zu seinen Haushaltsberatungen traf, hatte Hans Kaltner persönlich mit den Gewerbetreibenden der Gemeinde Kontakt aufgenommen. „Und ich habe hoffnungsvolle Zeichen bekommen.“ Für Kaltner basiert dieser Optimismus darauf, dass das heimische Gewerbe aus mittelständischen, gesunden Betrieben bestehe. „Der Fleiß und die Kreativität unseres Gewerbes gaben und geben der Gemeinde – und damit übrigens auch dem Landkreis – die Möglichkeit, die dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen in Angriff zu nehmen und auch umzusetzen.“

Mit dem Haushalt wolle man ein klares Zeichen setzen, dass es ein „Leben nach der Krise“ geben wird. Kaltner: „Wir möchten signalisieren, dass weiter investiert wird und damit Arbeitsplätze erhalten beziehungsweise geschaffen werden können.“ Außerdem stünden sehr viele dringend notwendige Maßnahmen in der Gemeinde an, die keinen Aufschub dulden.

Ängstlichkeit macht keinen Sinn

In diesem Sinne empfahl auch zweiter Bürgermeister Christian Knapp, dem Haushalt zuzustimmen. Seit 18 Jahren befasste sich der nun ausscheidende Gemeinderat mit der Aufstellung des Haushalts – „eine Aufgabe, die jedes Jahr anspruchsvoller wird und dieses Mal fast unmöglich erschien“. Doch sei es gelungen, einen bedarfsgerechten Plan vorzulegen. Von einem „vernünftigen Plan“ sprach Josef Hofer angesichts der derzeitigen Umstände. „Es macht keinen Sinn, jetzt ängstlich zu sein und in eine Depression zu verfallen.“ Für die Gemeinde gelte es, etwas nach außen auszustrahlen. Notfalls gebe es immer noch die Möglichkeit eines Nachtragshaushalts. Manfred Hartl hoffte, dass das Landratsamt zustimmen werde. Er selbst tat es, auch wenn er fand, dass man den Straßenausbau von Pfaffenhofen nach Donaumünster hätte zurücksetzen können.

Helmut Kehl gestand, dass er sehr skeptisch gewesen sei, als man im Hauptausschuss mit den Beratungen begann. Am Ende war er persönlich überrascht und ging zuversichtlich heraus. Beim Freibad Lauterbach beispielsweise habe er erkannt, dass es sinnvoll ist, die Chance zur Sanierung jetzt zu ergreifen, da es ohnehin geschlossen bleiben muss. Nicht zustimmen wollte dem Hauhalt als einziger Gernot Hartwig. Er verwies auf drei Krisen: „Jetzt Corona, dann die wirtschaftliche Krise, und die Klimakrise schläft auch nicht.“ Diese Situation bedeutet für ihn: „Wir sollten Rücklagen bilden.“

Mit einer Gegenstimme verabschiedet

So verabschiedete der Gemeinderat letztendlich – mit einer Gegenstimme – den Haushalt mit einem Gesamtvolumen vor rund 19 Millionen Euro, wobei rund 13,5 Millionen Euro den Verwaltungshaushalt und rund 5,2 Millionen Euro den Vermögenshaushalt ausmachen.

Die wichtigsten Investitionen – insgesamt rund 5,5 Millionen – der Gemeinde sehen wie folgt aus:

Rathausumbau: 500000 Euro

Brandschutz: 145000 Euro

Abwasserbeseitigung: 246000 Euro

Wasserversorgung: 2,6 Millionen Euro (2019 bis 2021)

Breitbandausbau: 300000 Euro

Gewerbegebiet Pfaffenhofen: 670000 Euro

Kindergarten Lauterbach: 900000 Euro

Baugebiet Apfelgarten: 340000 Euro

Gemeindeverbindungsstraße Pfaffenhofen: 500000 Euro

Ortsdurchfahrt Buttenwiesen: 560000 Euro

Der Schuldenstand der Gemeinde lag Ende 2019 mit 8,5 Millionen Euro drei Millionen höher als in den beiden Jahren zuvor. Die Steuereinnahmen und ein Großteil der Schlüsselzuweisungen ergeben eine Umlagekraft der Gemeinde in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Diese liegt heuer um 16 Prozent über dem Wert des vergangenen Jahres. Bei der Steuerkraft pro Einwohner nimmt Buttenwiesen mit 1158 Euro landkreisweit den fünften Platz ein hinter Gundelfingen, Bissingen, Zöschingen, Wertingen und Medlingen. Die Schlüsselzuweisungen werden aufgrund der Steuerkraft von 2018 auf 451000 Euro sinken.

An Ausgaben fallen neben der Kreisumlage (3,38 Millionen Euro) und der Gewerbesteuerumlage (755000 Euro) weitere 2,67 Millionen Euro an Personalkosten an – zu den 5,5 Millionen für Investitionen.

Lesen Sie dazu auch: