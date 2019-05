00:32 Uhr

Die Glorreichen Sieben spielen „blechverrückt“

Muntere Formation begeistert in Gottmannshofen mit Blasmusik

Wenn ein Tubist im Trio des Deutschmeister Regimentsmarsches die Klarinettistenstimme übernimmt, ein Bariton und ein Tenorhorn bayrisch-brasilianische Melodien blasen, die Trompeter und Flügelhörner mit Doppelzunge und klaren Tönen brillieren und der Schlagzeuger die sechs exzellenten Blechbläser geschickt im Takt zu führen weiß: Dann handelt es sich um die junge Formation „Blechverrückt“. Beim Blasmusikabend im Landgasthof Stark in Gottmannshofen begeisterte „Blechverrückt“ vor kurzem die Zuhörer.

Die sieben Musiker spielen überwiegend traditionelle, echte böhmische Blasmusik, gepaart mit eigens auf die Formation zugeschnittenen Eigenkompositionen. Auch ein moderner Sound fehlt dabei nicht. Die für die Formation auf den Leib geschneiderten Eigenkompositionen kommen aus der Feder von Alex Stütz, der sie unter seinem eigenen Musikverlag auch vertreibt.

Die Musiker kennen sich aus verschiedenen Auswahlorchestern. Jeder hat sich der Musik verschrieben – als studierter Musiker, als Dirigent, Musiklehrer, Dozent, Orchestermusiker oder Solist. Vor vier Jahren haben sie schließlich „Blechverrückt“ gegründet.

Die Originalbesetzung besteht aus Markus Peter (Mattsies bei Mindelheim), Alexander Stütz (Unterthürheim) und Lukas Weiss (Nersingen) auf dem hohen Blech, Bernd Geser (Diepoldshofen bei Leutkirch), Andreas Seger (Durach) auf dem Tenorhorn/Bariton, Florian Wolf (Kempten) an der Tuba und Johannes Jäger (Thannhausen) am Schlagzeug. Gleich drei dieser sieben Musiker wurden von der hiesigen Frauenwelt entdeckt. Zwei Unterthürheimerinnen und eine Geratshoferin angelten sich je einen der verrückten Musiker.

Auf ihren CDs haben sie auch sehr tief im Repertoire der Egerländer Musikanten gestöbert und eher unbekannte Stücke wie „Ach, ich lieb Dich“ oder „Die Hütte im Wald“ für sich entdeckt und arrangiert. Live ist „Blechverrückt“ richtig überzeugend und unterhaltsam, so wie beim Konzert in Gottmannshofen. Die Qualität und Erfahrung spiegeln sich auf der Bühne wieder. Der Moderator Lukas Weiss gibt Informationen und Anekdoten zum Besten. Die „glorreichen Sieben“ gaben in Gottmannshofen denn auch gerne Zugaben zum Besten. (pm)

„Blechverrückt“ spielen wieder am Sonntag, 26. Mai, um 19 Uhr im Klosterbräuhaus in Ursberg. Kartenvorverkauf: 08281/99890.

