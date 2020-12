vor 19 Min.

Die Hungbaurs bringen Menschen zusammen

Plus Das Ehepaar aus Wertingen kümmert sich um Vorträge, Veranstaltungen und Ausflüge. Dabei ist in unterschiedlichen Gemeinschaften tätig und werden derzeit in ihren Ehrenämtern ausgebremst

Der Advent ist für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Sich mit Freunden auf eine Tasse Punsch auf einem Weihnachtsmarkt treffen, mit der Omi gemeinsam leckere Plätzchen backen oder mit dem Partner Geschenke shoppen. 2020 ist aber alles anders. Aufgrund der Corona-Pandemie und des aktuellen Lockdowns können beliebte Traditionen und wichtige Feste so nicht stattfinden. Wir wollen mit unserer Serie „Mein Engel“ dennoch ein wenig Licht in diese triste und etwas andere Adventszeit bringen. Deshalb stellen wir jede Woche Menschen vor, die für andere Menschen Engel sind. Diesmal ist es gleich ein Engelspaar – Luise und Theo Hungbaur.

Wertingen Wenn Luise und Theo Hungbaur gemeinsam am Tisch sitzen, dann sprechen sie manchmal auch über Veranstaltungen, Termine und Organisatorisches Damit kennen sich beide aus. Theo Hungbaur ist seit 15 Jahren Vorsitzender des Altenwerks in Wertingen, seine Frau Luise gehört zum fünfköpfigen Vorstandsteam des Katholischen Frauenbunds und ist dessen Sprecherin. Beide investieren viel Zeit, um anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu treffen, auszutauschen oder etwas Neues zu lernen oder zu erleben.

Das Ehepaar Hungbaur wird von den Folgen der Corona-Pandemie ausgebremst

Doch derzeit wird das Ehepaar Hungbaur von den Folgen der Corona-Pandemie genauso ausgebremst wie viele andere Ehrenamtliche. Mit etwas Wehmut in der Stimme verweist Theo Hungbaur auf die Veranstaltungen, die das Altenwerk geplant hatte. Die Ausflüge, die Vorträge, Versammlungen und die beliebte Adventsfeier im Foyer der Wertinger Stadthalle – alles musste abgesagt werden. Doch der 71-Jährige, der von 1989 bis 2003 auch Zweiter Vorsitzender des TSV Wertingen war und von 1985 bis 2008 dem Stadtrat Wertingen angehörte, betont auch, dass er nicht alleine für die Veranstaltungen verantwortlich sei, sondern dass dies immer eine Teamarbeit im Vorstand seit.

Beim Ehepaar Hungbaur ist es etwas ruhiger geworden. Denn zur Organisation der Termine gehörte teils auch einiges an Vorarbeit. Wenn zum Beispiel eine Fahrt an den Chiemsee unternommen wurde, dann gab es eine Vorfahrt, um vor Ort schon mal abzuklären, was dort beim eigentlichen Ausflug mit den Senioren alles unternommen werden kann. Theo Hungbaur sagt: „Derzeit findet vonseiten des Altenwerks aus gar nichts statt. Es wäre zu gefährlich.“ Aber natürlich sei es nicht gut, wenn die Senioren nicht mehr zusammenkommen, ratschen und sich austauschen können.

Das Altenwerk in Wertingen wurde 1973 gegründet

Hintergrund: Das Altenwerk in Wertingen wurde 1973 vom damaligen Stadtpfarrer Melchior Hops als eingetragener, gemeinnütziger Verein gegründet. Das Altenwerk ist ökumenisch ausgerichtet und offen für alle Senioren aus Wertingen und den angeschlossenen Stadtteilen. Auch die jeweiligen evangelischen und katholischen Geistlichen sind mit dabei. Es wird kein Jahresbeitrag erhoben. Ebenso wie bei ihrem Mann ruht bei Luise Hungbaur derzeit die ehrenamtliche Arbeit. Dabei hätten heuer beim Frauenbund Neuwahlen stattfinden sollen. „Wir haben sogar Nachfolger“, erklärt Luise Hungbaur. Im nächsten Jahr soll auf jeden Fall die neue Führungsmannschaft gewählt werden.

Auch die vielfältigen Veranstaltungen des Frauenbunds, der 170 Mitglieder zählt, können derzeit nicht stattfinden. Doch die Hungbaurs haben noch viele Ideen für zukünftige Veranstaltungen – über die sie dann wieder gemeinsam am Esstisch diskutieren können.

