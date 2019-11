09.11.2019

Die Jugend steht im Mittelpunkt

Jahreskonzert der Binswanger Musiker am 17. November

Vor allem im Zeichen der Jugend steht das Jahreskonzert des Musikvereins Binswangen. Denn erstmals musizieren in diesem Jahr die Jugendkapelle und das Große Blasorchester gemeinsam. Der große Auftritt findet am Sonntag, 17. November, in der Binswanger Mehrzweckhalle um 17 Uhr statt.

„Jugend ist Zukunft“ lautet heuer das Motto des Abends. Vor allem im ersten Teil steht die Jugend im Mittelpunkt. Christoph Günzel hat dafür ein vielversprechendes Werk in mehreren Sätzen ausgewählt, das nun sozusagen von „Jung und Alt“ gemeinsam präsentiert wird. Die Geschichte dieses Werks wird nicht nur musikalisch erzählt, sondern auch in Worten und in Bildern. Dafür ließen sich die Kinder der Grundschule Binswangen mit ihren Lehrkräften Martina Bobinger und Thomas Lukawsky begeistern. So wirken hier Jugendkapelle, Großes Blasorchester und die Grundschule Binswangen zusammen.

Im zweiten Teil des Konzertes erwarten die Zuhörer bekannte Ohrwürmer wie „Erinnerung an Zirkus Renz“, „Der Vogelhändler oder die Ouvertüre aus der Oper „Hänsel und Gretel“. Natürlich zieht sich auch im zweiten Konzertteil mit dem Auftritt junger Solisten das Motto des Abends wie ein roter Faden durchs Programm. Karten gibt es an der Abendkasse. (pm)

