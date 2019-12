28.12.2019

Die Krippe als Impuls zum Handeln

Pater Tomasz und Pfarrer Roßmanith erinnern daran

In ihren Weihnachtspredigten sprachen Pater Tomasz und Pfarrer Alois Roßmanith in der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach vom Mythos Weihnachten. Pater Tomasz begrüßte die Mettenbesucher in Bliensbach und Modelshausen mit den Worten: „Kommt ihr Hirten, sie ist wieder da die Heilige Nacht.“ Mit den Erstkommunikanten gestaltete er die Weihnachtsmette. Sie baten jeweils mit einem Licht: „Jesus schenke allen Dein Licht“.

Pfarrer Alois Roßmanith vermittelte in seiner Weihnachtspredigt in den Kirchen Hirschbach und der Schlosskapelle Hohenreichen, die Krippe als Handlungsimpuls. Was bleibe noch von Weihnachten? Nur ein Mythos, ein Familienidyll, ein Geschenkefest? Wer an diesen Äußerlichkeiten festhalte, dem entgehe, dass Weihnachten eigentlich ein revolutionäres Fest sei. „Weihnachten bedeutet“, so der Geistliche, „Gott wird Mensch, der Schöpfer aller Dinge wird geboren.“

Damit würden die Menschen Anteil an der Würde Gottes erhalten. Gott müsse immer wieder auch umgesetzt, in Bewegung gebracht und aktualisiert werden, erinnerte Roßmanith. Bethlehem sei immer und überall. Der Pfarrer rezitierte aus dem von Rudolf Otto Wiener: „Sage, wo ist Bethlehem, wo die Krippe, wo der Stall? Musst nur sehen, musst nur gehen – Bethlehem ist überall.“ (fk)

