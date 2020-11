vor 35 Min.

Die Laugnaer Friedhofssanierung ist im Endspurt

Die Grabstellen sind fertig. Warum der Weg wahrscheinlich erst nächstes Jahr erneuert wird und wann die Maskenpflicht im Friedhof gilt

Von Brigitte Bunk

Nachdem die Gemeinde 2019 mit der Sanierung des Laugnaer Friedhofs auf der Südseite begonnen hatte, sind inzwischen auch die Grabstellen an der Nordseite fertig. Bei denen, die belegt sind, können die Steine wieder aufgestellt werden, erklärte Bürgermeister Johann Gebele in der Ratssitzung. Momentan sind noch die alten Wege und die alte Treppe vorhanden. Ob die dieses Jahr noch durch die neuen ersetzt werden, steht noch nicht fest. Denn damit der Zugang zu den Gräbern über den Winter gefahrlos möglich ist, muss die ausführende Firma zusichern können, dass die Arbeiten in einem Zug durchgeführt werden. Ansonsten werden sie eben im Frühjahr ausgeführt.

Ratsmitglied Christian Finkel wurde angesprochen, inwieweit die Masken auf den Friedhöfen der Gemeinde zu tragen sind. Schilder mit dem Hinweis auf die Maskenpflicht wurden an den Eingängen angebracht. Bürgermeister Gebele erläuterte: „Bei der Grabpflege oder wenn jemand allein am Grab steht, kann sie abgenommen werden.“ Die Maskenpflicht gilt jedoch, sobald jemand den Friedhof betritt oder verlässt, und wenn mehrere nebeneinander an einem Grab stehen.

