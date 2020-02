vor 57 Min.

Die „Lausbuben Gottes“ holen Pokal

Plätze eins und drei – Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach sind auch erfolgreiche Fußballer

Tosender Applaus in der Pfarrkirche Modelshausen: Ausnahmsweise einmal nicht, weil die Predigt von Pater Tomasz oder Pfarrer Roßmanith so begeistert hatte. Sondern weil Pater Tomasz den Gläubigen gerade die beiden Pokale gezeigt hatte, welche die zwei Mannschaften der Pfarreiengemeinschaft Bliensbach beim Ministranten-Turnier in Dillingen geholt haben. Die Mannschaft der jüngeren Minis erreichte einen dritten Platz, die der größeren sogar Platz eins. Zu Recht sind Pater Tomasz und Diakon Jürgen Brummer, Coach der Ministranten-Fußballer, stolz auf ihre „Lausbuben Gottes“. Und mit ihnen die gesamte Pfarreiengemeinschaft.

Der kurzweilige Gottesdienst zu „Maria Lichtmess“ war mit der Weihe der Kommunionkerzen begonnen worden. 24 Kommunionkinder aus sechs Pfarreien treten heuer erstmals an den Tisch des Herrn: Zwölf in Bliensbach, sechs in Hirschbach und sechs in Modelshausen. Diakon Jürgen Brummer gestaltete mit den Kommunionkindern inhaltlich die Messe mit verschiedenen Textpassagen und Fürbitten. Da Pater Tomasz moderne, flotte Gottesloblieder ausgesucht hatte, die über die Organola gespielt wurden, durften die Gläubigen in der voll besetzten Pfarrkirche einen „fetzigen“ und abwechslungsreichen Gottesdienst feiern. Am Schluss erteilten Pater Tomasz und Diakon Brummer jedem persönlich den Blasius-Segen. (fk) Symbolfoto: Kleist

