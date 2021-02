08:00 Uhr

Die Lidl-Filiale in der Wertinger Industriestraße wird umgebaut

Die Lidl-Filiale in Wertingen wird umgebaut.

Das Sortiment bei Lidl soll erneuert werden.

Die Filiale des Lebensmitteldiscounters Lidl in der Wertinger Industriestraße wird umgebaut und öffnet erst wieder am Donnerstag, 11. Februar, für die Kunden. Der Umbau soll laut einer Pressemitteilung des Konzerns einen sowohl inhaltlich als auch optisch umgestalteten Einkaufsbereich schaffen. „Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale“, heißt es von dem Unternehmen.

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen