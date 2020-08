vor 19 Min.

Die Musikschule stellt die Weichen neu

Bei der Jahreshauptversammlung fanden Neuwahlen statt. Das Team wurde fast komplett ausgewechselt

Die Musikschule Wertingen hat das alte Schuljahr mit einer wegweisenden Jahreshauptversammlung beendet. Für die Leitung des Vereins konnte ein neues Vorstandsteam gefunden werden. Bis auf David Knab, bisheriger Zweiter Vorsitzender, stellte sich keiner der bisherigen Vorstandsmitglieder der Wiederwahl. Somit übernimmt ab sofort ein neues Team die Verantwortung für die Leitung des Vereins.

Die Musikschule ist in der Organisationsform ein Verein mit ehrenamtlichem Vorstand, rund 480 Vereinsmitgliedern, professioneller Schulleitung und einem fachlich qualifiziertem Lehrerpersonal. In der Nachfolge von Manfred-Andreas Lipp sind seit Januar 2019 Heike Mayr-Hof in der Schul- und Karolina Wörle in der Geschäftsleitung in der Verantwortung.

Zum Vorsitzenden wurde der bisherige Stellvertreter David Knab gewählt. Er war selbst Schüler an der Musikschule und ist sich der Bedeutung der Schule für die Stadt und die Region bewusst. Auch im Interesse seiner beiden Söhne, die in der musikalischen Früherziehung und in der Grundausbildung die Frühförderung genießen, möchte er die Schule zukunftsfähig machen und aktiv mitgestalten.

Für das Amt der Zweiten Vorsitzenden stellte sich Sylvie Ritzer zur Verfügung. Sie ist Heilpraktikerin für klassische Homöopathie mit eigener Praxis in Hirschbach. Stefan Schweitzer hat sich für das Amt des Kassierers aufstellen lassen. Als kaufmännischer Leiter einer mittelständischen Firma sind Zahlen sein Metier. Für das Amt der Beisitzerin konnte Regina Völkel gewonnen werden. Sie kennt das Vereinsleben von ihrem Engagement beim Komitee der deutsch-französischen Städtepartnerschaft.

Alle vier vorgeschlagenen Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Schulleiterin Heike Mayr-Hof bedankte sich bei Sabine Riesinger, Birgit Wiedmann und Gerald Warisch für ihr Engagement im Vorstand während der vergangenen Jahre.

Sowohl im Tätigkeitsbericht des Vorstands, der Schulleitung und der Kassiererin, als auch in den Grußworten wurde deutlich, dass die Musikschule als Wirtschafts- und Schulbetrieb erfolgreich arbeitet. 605 Schülerinnen und Schüler in 29 Fachgebieten in Wertingen und Umgebung, unterrichtet von 31 Lehrkräften, bewegen sich in einem wirtschaftlichen Betrieb, dessen Umsatzvolumen dem einer mittelständischen Firma gleichzusetzen ist. (pm)

