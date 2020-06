00:31 Uhr

Die Ortsdurchfahrt wird saniert

Zwei Termine für den Start des Ausbaus in Buttenwiesen

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen startet in Kürze. Je nachdem, wie lange die Ausschilderung der Umleitung benötigt, beginnen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt am 13. oder am 20. Juli, gab Bürgermeister Hans Kaltner in der jüngsten Ratssitzung bekannt. Der Termin wird bei der ersten Baustellenbesprechung festgelegt.

lPrivatisierungsklausel Mindestens alle fünf Jahre muss eine Überprüfung erfolgen, ob bestimmte gemeindliche Aufgaben auch durch private Dritte oder mit deren Hilfe erledigt werden könnten. Im Gemeindebereich Buttenwiesen ist seit 2011 der Bestattungsdienst Uhl mit der Durchführung von Bestattungen beauftragt. Außerdem wurden weitere Aufgaben des Bauhofs an Firmen vergeben, unter anderem diverse Mäharbeiten, Baumpflegearbeiten, die Straßenreinigung, Sinkkästenentleerung und Wartungsarbeiten im Elektro-, Brandschutz- und Torbereich. Ausschlaggebend ist, dass diese Firmen teilweise über Spezialmaschinen und -fahrzeuge verfügen. Eine Dienstleistungsfirma unterstützt die Gemeindeverwaltung im EDV-Bereich. Die Renergiewerke Buttenwiesen, bei denen die Gemeinde Hauptanteilseigner ist, versorgen Teile des Gemeindegebiets mit Fernwärme. Die Überprüfung ergab, dass keine weiteren Aufgaben durch Privatisierung mindestens ebenso gut erledigt werden können. (bbk)

Themen folgen