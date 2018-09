00:37 Uhr

Die Schönheiten der Natur

Pfarrer Ammich begeistert Lauterbacher Senioren mit Bildern

Lauterbach Der Saal im historischen Pfarrhof in Lauterbach war komplett voll, denn Seniorinnen und Senioren aus allen Dörfern der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen wollten sich die Diaschau von Pfarrer Klaus Ammich nicht entgehen lassen. Sein Ruf als exzellenter Hobbyfotograf hat sich weit über das Untere Zusamtal hinaus herumgesprochen, sind doch immer wieder Landschafts- beziehungsweise Tieraufnahmen von ihm in der Wertinger Zeitung oder bei Ausstellungen der Fotogruppe „Blickwinkel“ zu bestaunen. Unter dem Motto „Ein Jahr rund um Buttenwiesen“ führte Klaus Ammich die Zuschauerschar im Rhythmus der vier Jahreszeiten von Silvester bis zum neuerlichen Wintereinbruch auch in Winkel der Heimatorte, die viele bisher überhaupt nicht kannten.

Ob zugefrorene Altwasserarme der Donau, ein Meer von Märzenbecher im Naturschutzgebiet Apfelwörth, eine Allee blühender Weichselbäume in der Nähe des Lauterbacher Jagdhauses oder eine bis an den Horizont reichende Wiese mit rotem Klatschmohn – Klaus Ammich ist ein Künstler an der Linse und versteht es vor allem, Landschaften in den verschiedensten Lichtstimmungen einzufangen und Tieraufnahmen so zu gestalten, als ob gerade für ihn Rostgans, Fasan, Libelle oder Kuckuck mit dem Flügelschlag innehalten. Mit den passenden Worten begeisterte er die Zuschauer für eine fast vergessene Tierwelt rund um Buttenwiesen. Bei der Frage, wer die Kolbenente kennt, den Neuntöter, den Bluthänfling oder die vier Kehlchenarten, mussten viele im Saal passen. Brachvogel, Grünspecht, Fasan und Biber waren den meisten noch geläufig.

Dezent und doch bewusst schärfte Pfarrer Ammich mit seinen Fotos den Blick auf die Schönheiten der Natur. Unterwegs war er nicht nur im größten und bedeutendsten Naturschutzgebiet Schwabens, dem Apfelwörth, wo er schon viele Stunden für seine Tier- und Naturaufnahmen gesessen oder durch das Gras gerobbt ist, um den Tieren nahe zu sein. Stimmungsbilder mit Kirchtürmen halb im Nebel, halb in der Sonne begeisterten die Senioren ebenso wie die Landschaften in den Herbstfarben oder in der Winterstarre, und vor allem die lichtdurchfluteten Sonnenaufgänge und das mit rötlichen Wolkenfetzen durchzogene Abendrot. Allen war danach klar, dass es sich lohnt, die Natur mit ihrer einmaligen Fauna und Flora zu erhalten, denn die Menschen brauchen die Erde, die Erde braucht die Menschen nicht. (pm)

