vor 33 Min.

Die „Singsterne“ feiern ihr Zehnjähriges

Ihr Jubiläum feierte der Kinderchor „Singsterne“ von Prettelshofen-Rieblingen am vergangenen Sonntag bei einem Freiluftgottesdienst.

Den kleinen Sängern wurde von Pater Tomasz viel Respekt entgegengebracht. Eindrucksvoller Gottesdienst auf der grünen Wiese.

Mit einem eindrucksvollen Freiluftgottesdienst vor der Rieblinger Kapelle, wurde das kleine zehnjährige Jubiläum der „Singsterne“ der Pfarrei St. Andreas Prettelshofen-Rieblingen auf der grünen Wiese begangen. Die 25 Singsterne unter der Leitung von Rita Eggert und Manuela Spengler, gestalteten einen Gottesdienst mit schönen Ideen und sangen verschiedene Lieder aus ihrem Repertoire. Begonnen wurde der Gottesdienst vor zahlreichen Teilnehmern mit dem Eingangslied der Singsterne:“ Wir feiern heut ein Fest“ und es wurde ein Fest.

Pater Tomasz sagte, dass Du ein Ton in Gottes Melodie und ein Ton in der Pfarrei seist. Jeder Ton von euch ist einzigartig.

Rita Eggert erläuterte den Gottesdienstbesuchern und ließ Revue passieren, was in den zehn Jahren Kinderchor alles gemacht wurde. Sie freute sich auch, dass auch ehemalige Sänger heute mit uns feiern. Premiere feierten die Singsterne 2008 bei der Verabschiedung von Gemeindereferentin Christine Schmitz. Seitdem finden alle 14 Tage Proben statt. Auftritte sind bei Familiengottesdiensten. Taufen, Kommunionen, kirchliche Feste und Kindermetten und vieles mehr. Außerhalb der Kirche bereichern die Singsterne mit ihren Einlagen den Nikolausmarsch, den Kinderfasching und den Pfarrfamilientag. Seit 2011 haben alle einheitliche T-Shirts, mit gelben Sternen und schwarzen Noten, das vom Chormitglied Katja Breindl gestaltet wurde. Weitere Höhepunkte ist das traditionelle Sommerfest, Kinobesuch und Eisessen.

Das schönste Ereignis war heuer der große Kinderchortag in Augsburg in der Basilika St. Ulrich, an dem sie mit weiteren 450 Kindern aus der Diözese teilnahmen. (fk)

