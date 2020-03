18.03.2020

Die Stadtverwaltung schränkt den Betrieb ein

Die Anliegen der Bürger sollen nun telefonisch oder per Mail bearbeitet werden

Der Freistaat Bayern hat am 16. März aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus den Katastrophenfall ausgerufen. Zur Unterbindung der Infektionsketten und zum Schutz aller Mitbürger sowie auch aller Beschäftigten im Rathaus wird der Parteiverkehr im Rathaus und im Ordnungsamt mit Bürgerbüro im ehemaligen Amtsgericht ab Mittwoch, 18. März, stark eingeschränkt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Die Anliegen der Bürger sollen, soweit möglich, telefonisch oder per E-Mail bearbeitet werden. Persönliche Behördengänge werden nur noch in dringenden, unaufschiebbaren Fällen oder Notfällen und nach vorheriger Terminabsprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter zugelassen. Diese Maßnahme gilt vorerst bis zum Montag, 20. April 2020, und wird im Bedarfsfall entsprechend verlängert, heißt es weiter.

Mit dem Katastrophenfall wurde von der Staatsregierung auch ein generelles Betretungsverbot für alle öffentlichen Spielplätze in Bayern verfügt. Zur Verlangsamung der Corona-Epidemie appelliert der Ministerpräsident an alle Bürgerinnen und Bürger, Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren. Vonseiten der Stadt Wertingen werde diese Anweisung sehr ernst genommen und konsequent umgesetzt. Alle Spielplätze würden abgesperrt und entsprechende Hinweisschilder ausgehängt. (pm)

