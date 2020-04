Die Tiere sind aus dem Marienfeld verschwunden

Plus Viele Wertinger spazierten regelmäßig zur Baulücke im Norden der Stadt, um den „Kleintierzoo“ von Reinhard Frank und Josef Liebert anzuschauen. Das geht jetzt nicht mehr, die Männer sind weggezogen.

Eine Wertinger Attraktion ist aus dem Marienfeld verschwunden. Täglich machten Dutzende vor dem Gelände der Baulücke im Marienfeld halt, um den zahlreichen Tieren zuzuschauen, die dort ihr Zuhause gefunden hatten. Josef Liebert und Reinhard Frank hielten dort und an einer Koppel nahe der Kneippanlage seit fast 20 Jahren einen regelrechten Kleintierzoo, der am Schluss auf weit über 100 Tiere angewachsen war. Doch damit ist nun leider Schluss – die liebevoll hergerichteten Hütten und Ställe für die Tiere sind verlassen. Liebert und Frank sind weggezogen.

Reinhard Frank sagte gegenüber unserer Zeitung, er habe es immer schön gefunden, dass die Tiere den Wertingern so ans Herz gewachsen sind. „Das hat mich immer gefreut, wenn ich die Leute da stehen gesehen habe“, sagt er. Die Enten, Hühner, Gänse, Schweine, Hasen und Ziegen, die im Marienfeld friedlich miteinander lebten, wurden in der Zusamstadt zu einer regelrechten Attraktion, einem beliebten Ausflugsziel für Familien. Vor etwa drei Jahren war das wohl beliebteste Tier gestorben, der damals 28 Jahre alte Ziegenbock Hannibal. „Die Leute sind immer so nett miteinander ins Gespräch gekommen, während sie dort am Zaun gestanden haben. Das wurde uns oft erzählt“, sagt Frank und lacht.

Mit Wertingen verbinden die beiden Männer schöne Erinnerungen

Der Abschied aus Wertingen sei wegen dieser schönen Erinnerungen neben einem lachenden auch mit einem weinenden Auge verbunden. Doch an ihrem neuen Wohnort – ein kleines Dorf, genauer will er nicht werden – haben die Lebensgefährten ein großes Grundstück zur Verfügung, auf dem sie alle Tiere bequem an einem Ort unterbringen können. Gerade für den Esel, das Pony und die zwei Pferde sei die Situation nun deutlich angenehmer als auf der Koppel in Wertingen. „Die mögen das sehr, dass sie jetzt mehr Gesellschaft haben“, sagt Frank. Außerdem hätten die Tierfreunde öfter stundenlang an der Koppel auf den Tierarzt warten müssen, dort habe es weder Strom noch fließend Wasser gegeben.

Doch nicht nur die Situation der Tiere selbst habe sich durch den Umzug verbessert, wie Frank sagt – in jüngerer Vergangenheit habe es in Wertingen auch zunehmend Bösartigkeiten aus dem Umfeld gegeben. So habe man ihnen nachgesagt, dass sie sich in den Zeiten des Umzugs nicht um ihre Tiere gekümmert hätten, diese dort betreuungslos verelenden würden. Dieser Vorwurf empört Frank: Sein Partner Liebert sei jeden Tag zweimal zu den Tieren gefahren, was viele zurückgelegte Kilometer bedeutet habe, um die Tiere zu versorgen. Es sei viel herumerzählt worden, was nicht gestimmt habe. Und dann hätten Unbekannte vor etwa vier Wochen auch noch das Schloss an der Koppel entfernt, sodass die Pferde, der Esel und das Pony ausgebüxt seien. Die Polizei half beim Wiedereinfangen der Tiere. Ein Polizist sei bei dem Einsatz allerdings gestolpert und sei daraufhin von dem Esel in die Hand gebissen worden, wie die Chefin der Wertinger Polizeiwache, Martina Guß, auf Nachfrage bestätigte. Es habe sich nicht mehr nachvollziehen lassen, ob das Schloss mutwillig von jemand anderem aufgemacht worden sei, deshalb habe es keine Nachverfolgung des Vorfalls gegeben.

Der "Kleintierzoo" im Wertinger Marienfeld wurde zum Publikumsmagnet

Der Umzug mit so vielen Tieren sei keine leichte Angelegenheit gewesen, sagt Frank. Insgesamt sind die beiden schon fünfmal mit ihrem eigenen, großen Anhänger gefahren. Manche Tiere ließen sich in den Anhänger bugsieren, ohne große Anstalten zu machen, andere hatten darauf aber so gar keine Lust. Am schlimmsten sei es mit den beiden Schweinen gewesen – „Miss Piggy“ und „Johnny“. Nur mit größerer Mühe und viel Gezeter schafften es die Männer, diese an ihr neues Zuhause zu spedieren. „Die haben so dermaßen geschrien, da hätte man denken können, dass die jetzt umgebracht werden“, sagt Frank.

Noch hoppeln ein paar Hasen auf dem Grundstück herum, die noch abgeholt werden sollen, ansonsten ist der Kleintierzoo schon umgezogen. Und obwohl die beiden Männer – und vor allem ihre Tiere – jetzt deutlich abgeschiedener wohnen als in Wertingen, haben sie auch in ihrer neuen Heimat schon erste Fans. Oberhalb des Grundstücks führt ein Feldweg vorbei, sagt Frank. Und da machen nun auch schon die ersten Radfahrer und Spaziergänger halt. Und gucken. Und ratschen.

Lesen Sie außerdem: