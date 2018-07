vor 56 Min.

Die „Todeskurve“ bei Roggden wird entschärft

Die Hesselbachkurve galt jahrzehntelang als Unfallschwerpunkt. Jetzt wird die Straße zwischen Wertingen und Roggden ausgebaut. Warum die Polizei nicht ganz glücklich darüber ist

Von Bärbel Schoen

Immer wieder krachte es an dieser Stelle auf der Staatsstraße 2027 zwischen Wertingen und Roggden. Die sogenannte „Hesselbachkurve“ galt Jahrzehnte lang als gefährlichste Stelle auf der Strecke zwischen Wertingen und Roggden. Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden. Die gesamte Straße wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern ausgebaut. Am Montag, 16. Juli, sollen die Baumaschinen anrücken. Autofahrer müssen ab diesem Zeitpunkt Umleitungen in Kauf nehmen, denn die Verbindung Wertingen-Roggden wird bis Ende des Jahres gesperrt. Jens Ehmke, der Leiter des Staatlichen Straßenbauamtes, spricht von einem „bestandsorientierten Ausbau“, der eine Vollsperrung nötig macht: „Wir optimieren die Straßenführung in der Lage und in der Höhe.“ Der Fahrbahnzustand sei schon lange ungenügend. Außerdem wurde der Ruf nach einer Entschärfung der gefährlichen Hesselbachkurve nach jedem Unfall lauter.

Viele Menschen sind in der Vergangenheit verunglückt. Sie wurden von der Kurve überrascht, sind ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Mancher Autofahrer hatte dabei Glück im Unglück und ist mit dem Schrecken davongekommen. Es gab aber auch Fälle, die tödlich endeten. Der letzte tödliche Unfall passierte im Oktober 2013. Ein 20-jähriger Mann, der als Fahrer für eine Pizzeria arbeitete, sollte eine Pizza in Roggden ausliefern. Wohl wegen erhöhter Geschwindigkeit war er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war gegen einen Baum geprallt. Auch schon 1983 musste ein Mann an derselben Stelle sein Leben lassen. Auch er hatte damals die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war aufs Bankett geraten. Beim Sturz aus dem Auto hatte er sich tödliche Verletzungen zugezogen.

Nach dem letzten tödlichen Unfall wurden vor vier Jahren in der Kurve drei Linden gefällt. Lange Zeit erinnerte ein Marterl auf einem Baumstumpf an das Schicksal des jungen Mannes. Mit einem Tempolimit von 80 Stundenkilometern und einem Überholverbot ist seither etwas Ruhe an dieser neuralgischen Stelle eingekehrt.

Die Pläne für einen verbesserten Ausbau liegen schon lange in der Schublade des Straßenbauamtes in Krumbach. Weil Landwirte nur zögerlich die nötigen Grundstücksstreifen hergaben und später das Geld für den Ausbau fehlte, verzögerte sich die Straßenbaumaßnahme immer wieder. Zuletzt wurden andere Bauprojekte wie der Kreisverkehr in Zusamaltheim vorgezogen.

Die ursprüngliche Trassierung stammt noch aus den 60-er Jahren. Weil in den Folgejahren Stück für Stück nachgebessert und angepasst worden ist, seien Kurven wie die bei Roggden entstanden, so Ehmke. Gerade junge Fahranfänger hätten diese „unvermutete“ Hesselbachkurve falsch eingeschätzt.

Die Kosten für den Ausbau der Staatsstraße 2027 bei Roggden liegen bei 2,6 Millionen Euro. Die Fahrbahn wird um 1,5 Meter auf 7,50 Meter verbreitert. Außerdem wird sie „ausgekoffert“ und mit einer 70 Zentimeter tiefen Frostschutzschicht versehen. Damit ist die Straße künftig auch für Schwerlastverkehr geeignet.

Ob mit der Begradigung der Hesselkurve die Unfallzahlen sinken werden? Die Wertinger Polizeichefin Martina Guß hat da ihre Zweifel: „Wir befürchten, dass dann zu schnell gefahren wird.“ Für die Polizei, die zusammen mit dem Landratsamt und dem Straßenbauamt zwei Mal im Jahr Verkehrsschauen durchführt, zählte die Hesselbachkurve ohnehin nicht zu den Unfallschwerpunkten. Von 2012 bis heute passierten insgesamt 23 Unfälle, davon einer mit tödlichem Ausgang; sechs Fahrer kamen mit dem Schrecken davon, andere wurden leicht verletzt. „Die neue Straße birgt neue Risiken“, appelliert Martina Guß an die Autofahrer, die erlaubte Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern einzuhalten.

Für die Bauarbeiten ist eine Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Wertingen und Roggden bis Ende des Jahres nötig. „Wenn alles gut geht, tragen wir eine bituminöse schwarze Tragschicht auf, so dass während der Winterpause darauf gefahren werden kann“, sagt Jens Ehmke vom Staatlichen Straßenbauamt. Sobald es das Wetter im nächsten Jahr zulässt, geht es mit den Straßenarbeiten weiter. Bis zur Fertigstellung im Frühjahr 2019 müssen Autofahrer dann noch einmal mit Umleitungen leben.

Auch im Busverkehr stehen Fahrplanänderungen an. Die AVV-Regionalbuslinien 505, 506 und 520 werden umgeleitet. Alle Haltestellen können laut Pressemitteilung während der Straßensperrung angefahren werden. Bei der Linie 505 kommt es jedoch zu geänderten Abfahrtszeiten: Die Fahrten mit Abfahrt um 4.53 Uhr und um 5.30 Uhr ab „Wertingen, Marktplatz“ fahren fünf Minuten früher auf dem Abschnitt Wertingen bis Roggden.

