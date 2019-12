vor 18 Min.

Die Verdichterstation nimmt den Betrieb auf

Die Bauarbeiten an der Verdichterstation Prettelshofen sind abgeschlossen. Die Station hat ihre Arbeit aufgenommen. Das Projekt, verwirklicht von den Firmen Bayernets und Open Grid Europe, hat 107 Millionen Euro gekostet. Mit genau dieser Summe war vom Bauantrag an kalkuliert worden. Auch was die Bauzeit betrifft, war das Mammutprojekt eine Punktlandung.

107 Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Von nun an wird Gas aus zwei Leitungen mithilfe von modernster Technik nahe Prettelshofen verdichtet. Das Gelände soll noch umfassend begrünt werden.

Von Benjamin Reif

Nach über zwei Jahren Bauzeit wurde in den vergangenen Tagen auf der Gasverdichterstation nahe des Wertinger Ortsteils Prettelshofen der Betrieb aufgenommen. Die für den Bau verantwortliche Netzbetreiberfirma Bayernets GmbH bestätigte gegenüber unserer Zeitung, dass der Start der Gasverdichtung erfolgreich verlaufen sei.

Die Station, an der neben Bayernets noch der Fernleitungsnetzbetreiber „Open Grid Europe“ beteiligt ist, ist an einem Netzknoten angebunden, an dem die bestehenden Gastransportleitungen „Nordumgehung München“ (von Amerdingen über Wertingen Richtung Schnaitsee) und „CEL“ (von Vohburg über Wertingen Richtung Senden) zusammenlaufen.

Drei Verdichtereinheiten sind das Herzstück

In den Bau der Verdichterstation, die mit drei elektrisch betriebenen Verdichtereinheiten mit einer Leistung von insgesamt 33 Megawatt ausgestattet ist, haben Bayernets mit einem Anteil von 55 Prozent und Open Grid Europe mit einem Anteil von 45 Prozent insgesamt 107 Millionen Euro investiert. Beide Unternehmen sind ebenfalls an der Gastransportleitung „Nordumgehung München“ beteiligt. Mit der Summe von 107 Millionen Euro hatte Bayernets schon seit dem Bauantrag kalkuliert. Über die „Punktlandung“ bei der Kostenberechnung sei man erfreut, sagte ein Pressesprecher.

Auch der eigens vorgelegte Zeitplan wurde punktgenau eingehalten. Bayernets’ Geschäftsführer Matthias Jenn erklärte noch einmal die Motivation hinter dem Mammutprojekt: „Mit dieser Maßnahme wird das Transportsystem der Bayernets und der Open Grid Europe für den erhöhten Kapazitätsbedarf in Bayern und Baden-Württemberg weiter optimiert“.

An den drei elektrisch betriebenen Verdichtereinheiten innerhalb der Station wird das Gas den Leitungen entnommen und läuft dann zunächst durch eine Filteranlage. Danach wird es mit einer Art Schaufelsystem im Inneren der Verdichter mit neuem Druck versehen. Durch diesen Prozess wird das Gas erhitzt, sodass es erst durch ein Kühlsystem laufen muss, bevor es wieder in eine der Leitungen eingespeist wird.

Durch die Station kann mehr Gas über Wertingen fließen

Die Transportkapazität des bestehenden Leitungssystems erhöht sich durch diese Maßnahme von circa 600000 Kubikmetern pro Stunde auf rund 1,1 Millionen Kubikmeter pro Stunde. Die zusätzliche Transportkapazität wird vor allen Dingen bei hohem Transportaufkommen für das Ein- und Ausspeichern von Gasmengen aus den Erdgasspeichern und bei einem hohen Gasbedarf in Baden-Württemberg benötigt, sagen die Experten von Bayernets. „Das gemeinsame Projekt stärkt den Nord-Süd-Transport von Gas in einem zukünftigen gemeinsamen Marktgebiet und verbessert die Anbindung von Speichern im Süden Deutschlands und in Österreich“, sagt Thomas Hüwener, Mitglied der Geschäftsführung der Open Grid Europe, über die Bedeutung der Station.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten auf der Anhöhe nahe Prettelshofen aber noch nicht. Denn wo es jetzt noch arg kahl aussieht rund um das eigentliche Betriebsareal, soll es bald sehr grün werden. Neben umfangreichen Rekultivierungsmaßnahmen sollen auch noch mehrere Straßen und Wege in enger Abstimmung mit der Stadt Wertingen „wiederhergestellt“ werden, wie es vonseiten der Firma Bayernets heißt. Außerdem soll es noch eine feierliche Eröffnungszeremonie im Frühjahr geben, ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. (mit pm)

