Die Villenbacher Krippe wird rasant gebaut

Die Bauarbeiten an der Kinderkrippe Villenbach laufen seit Anfang April. Durch die Holzbauweise, bei der die Teile bei Gumpp & Maier in Binswangen vorgefertigt wurden, steht das Gebäude innerhalb kurzer Zeit.

Von Brigitte Bunk

Die Bauarbeiten für die neue Kinderkrippe in Villenbach laufen wie am Schnürchen. Am 9. April begann die Firma HBW aus Thannhausen, die Bodenplatte zu setzen. Am 16. April kam das Gerüst und am 19. April hat die Binswanger Holzbaufirma Gumpp & Maier angefangen, die Teile der Villenbacher Kinderkrippe aufzustellen, die sie ab Januar im Werk in Binswangen geplant und anschließend gefertigt hat. Die Arbeiten am Dach laufen inzwischen, der Innenausbau hat mit den Elektrikern ebenfalls schon begonnen. Bürgermeister Werner Filbrich freut sich über den reibungslosen Ablauf und ist zuversichtlich: „Im August soll die Kinderkrippe fertig sein, damit sie im September starten kann.“ Die Krippenkinder sind momentan noch im Kindergarten untergebracht. Weil der Platz dort aber für die größeren Kinder gebraucht wird, bereits Wartelisten bestehen und die Entwicklung der Geburtenzahlen weiterhin eine große Nachfrage aufzeigt, musste die Gemeinde reagieren. Obwohl gerade mal acht Jahre vergangen sind, seit der Kindergarten selbst im September 2013 in Betrieb genommen wurde. Dass die Kinderzahlen in dieser Zeit so steigen und mehr Platz gebraucht würde, war damals noch nicht abzusehen.

