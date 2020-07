vor 3 Min.

Die Wertinger Grünen fragen: Wem gehört die Stadt?

Den Arbeitskreis zur Marktplatzberuhigung finden sie gut – hadern aber mit einem Kompromiss

Der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen war es ein großes Anliegen, eine Diskussion gerade in Zeiten des Klimawandels für eine neue Zukunft für den Wertinger Marktplatz auf den Weg zu bringen und das Überdenken alter, vermeintlich unverrückbarer Regeln anzustoßen. Dabei spielte die Verkehrswende und die Frage vom Wert des Stadtraums eine entscheidende Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wertinger Fraktion der Grünen mit den Stadträten Peter Hurler, Jonas Ziegler und Hertha Stauch stellte den Antrag, auf dem Marktplatz bessere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen und den Platz versuchsweise am Wochenende nach Geschäftsschluss von Samstag 13, bis Sonntag 24 Uhr für den motorisierten Verkehr zu schließen. Zufrieden sei die Fraktion mit dem Ergebnis der Diskussion und der von Bürgermeister Willy Lehmeier vorgeschlagenen Entscheidung, dass ein Arbeitskreis Maßnahmen zur Beruhigung der verkehrlichen Situation erarbeiten und die Verwaltung diese umsetzen soll.

Beim ersten Treffen des Arbeitskreises vergangenen Samstag wurden die Vorschläge verschiedener Marktplatz-Anlieger und der angrenzenden Gewerbetreibenden mit aufgenommen (wir berichteten). Demnach solle – zurückzuführen auf einen Vorschlag der Grünen – unter anderem ein zentraler Fahrradabstellplatz vor dem Marienbrunnen eingerichtet werden. Wünschenswert wäre nach Meinung der Grünen ein weiterer Fahrrad-Parkplatz in Nähe der Eisdiele Casal vor dem Anwesen der Wertinger Zeitung, für den ein Autoparkplatz „geopfert“ werden müsste. Dies rief unterschiedliche Reaktionen hervor.

Unterschiedliche Auffassungen gab es im Arbeitskreis auch bezüglich der versuchsweise zeitlichen Sperrung des Marktplatzes am Wochenende. Während die Grünen kein Problem darin sehen, den Platz am Samstag nach Geschäftsschluss durchgehend bis Sonntag 24 Uhr für den Durchgangsverkehr – mit Ausnahme der Anlieger – zu schließen, hatten andere ein Problem damit. So wurde eine versuchsweise Sperrung von Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 23 Uhr vereinbart und damit nach Meinung der Grünen eine Lösung, deren Sinn sich dem Verkehrsteilnehmer nicht erschließt, herausgearbeitet. Die Grünen sehen dennoch einen Erfolg ihrer Initiative: Das Thema Verkehrsberuhigung auf dem Marktplatz sei wieder auf dem Weg. Der Marktplatz – diese Erkenntnis teilten die Grünen mit anderen Stadtratsfraktionen – könne nicht isoliert von einem Gesamtverkehrskonzept in Wertingen gesehen werden. (pm)

