Die Wertinger Schlossweihnacht ist ersatzlos abgesagt

Die Wertinger Schlossweihnacht hat in den vergangenen Jahren im Advent viele Menschen angelockt. Wegen Corona wird sie in diesem Jahr ersatzlos abgesagt.

Vor einem Monat war Bürgermeister Willy Lehmeier noch optimistisch, dass die Wertinger Schlossweihnacht vielleicht doch stattfinden kann. Wegen Corona hat die Stadt nun die Reißleine gezogen.

Von Berthold Veh

Mitte Oktober war Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier noch extra zum Dillinger Herbstmarkt gefahren, um sich dort das Hygienekonzept der Kreisstadt genau anzuschauen. Da war der Rathauschef noch optimistisch, dass die Wertinger Schlossweihnacht stattfinden kann.

Die Infektionszahlen gingen steil nach oben

Seitdem sind aber die Corona-Infektionszahlen steil nach oben gegangen. Und deshalb hat die Zusamstadt jetzt die Reißleine gezogen: „Nach langen Überlegungen, inwieweit die Wertinger Schlossweihnacht in diesem Jahr stattfinden kann, sind sich Bürgermeister Willy Lehmeier sowie das Organisationsteam um Hermann Kotter und Katrin Schiffmann in einem weiteren gemeinsamen Gespräch einig geworden, die Wertinger Schlossweihnacht in diesem Jahr ersatzlos abzusagen“, teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit.

Stadt: Es ist nicht zu verantworten, die Veranstaltung durchzuführen

Da sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht einschätzen lasse, wie sich das Infektionsgeschehen bis Dezember entwickeln wird, sei es nicht zu verantworten, eine Veranstaltung wie die Wertinger Schlossweihnacht durchzuführen. „Daneben sprechen auch die großen Auflagen, welche die Hygienevorkehrungen betreffen, der hohe organisatorische Aufwand und die aktuell erheblichen Kontaktbeschränkungen gegen die Durchführung eines Weihnachtsmarktes“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem Jahr 2021

Bürgermeister Lehmeier und die Organisatoren hoffen jetzt darauf, dass im Jahr 2021 die Wertinger Schlossweihnacht wieder in gewohntem Rahmen stattfinden kann. An zwei Wochenenden im Advent hatte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren viele Menschen aus Wertingen und Umgebung angezogen. (mit pm)

