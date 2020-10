17:20 Uhr

Die große Chance eines Notbrunnens für die Gemeinde Buttenwiesen

Plus Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner setzt sich für die Übernahme des Lauterbacher Ehnle-Brunnens ein. Alles andere wäre für ihn ein „Schildbürgerstreich“.

Von Birgit Alexandra Hassan

Noch gut kann sich Ludwig Ehnle an den Moment erinnern, als das Wasser zu fließen begann. Alle gemeinsam hüpften sie damals um die Bohrstelle – „es war wie Weihnachten“. Heute, 36 Jahre später, freut sich der Lauterbacher noch immer bei dem Gedanken daran. Und dem ehemaligen Firmenchef der Brauerei Ehnle liegt der Brunnen seitdem sehr am Herzen. Mehrmals hatte er ihn in der Vergangenheit der Gemeinde angeboten. Vergebens. Doch jetzt scheint die Übergabe ins Fließen zu kommen.

Buttenwiesener Bauausschuss war unterwegs

Gemeinsam haben sich die Mitglieder des Buttenwiesener Bauausschusses vor einigen Tagen unter anderem den Tiefbrunnen Lauterbach angeschaut. Über ihn werden die Ortsteile Lauterbach, Illemad und die Greggenhöfe aus 165 Metern Tiefe mit Oberflächenwasser versorgt. Den Hochbehälter hatte man vor gut fünf Jahren mit Edelstahl verkleidet. Jetzt fehlt laut Bürgermeister Hans Kaltner noch, den Brunnen selbst routinemäßig zu überprüfen. Wenn nötig, soll er von unten saniert werden. Den Brunnenkopf will man bei dieser Gelegenheit auf jeden Fall nach oben verlegen. „Damit wir den Brunnen künftig oberirdisch kontrollieren können.“ Das Geld soll nächstes Jahr in den Haushalt eingeplant und das Gelände am Ende eingezäunt werden. Die Einwohner der Gemeinde sind damit bestens mit Wasser versorgt. „Für das gemeindliche Trinkwasser brauchen wir keinen zusätzlichen Brunnen“, stellt Hans Kaltner klar.

Zumindest, solange alles glattläuft. „Ein Trinkwassersystem ist relativ schnell zu kippen“, weiß Kaltner aus seinem zehnjährigen aktiven Mitwirken im Katastrophenschutz. „Wir sehen heute alles als selbstverständlich an, was wir haben.“ Gerade in diesen Monaten habe er selbst wieder schätzen gelernt, wie gut es ist, „eingemachte Birnen und einige Konserven im Keller“ zu haben. Der Bürgermeister hält viel davon, vorbereitet zu sein auf mögliche Notsituationen. Ein funktionierender Tiefbrunnen scheint ihm daher enorm wertvoll. Den Ehnle-Brunnen abzulehnen sieht er als „Unfug und Schildbürgerstreich“.

Gemeinderat Buttenwiesen hatte Thema bereits diskutiert

Damit grenzt sich Hans Kaltner von der Meinung seines Vorgängers ab. 2011 hatte Buttenwiesens Gemeinderat das Thema nämlich bereits diskutiert, der damalige Bürgermeister Norbert Beutmüller diesen zusätzlichen Brunnen als „Luxus“ im Rahmen der Trinkwasserversorgung bezeichnet. Er und die Mehrheit der Gemeinderäte folgten damals dem Rat eines Vertreters des Wasserwirtschaftsamtes, der „keine höhere Versorgungssicherheit durch den Brauereibrunnen“ erkennen konnte. Er riet der Gemeinde nicht nur davon ab, den Ehnle-Brunnen zu übernehmen, sondern signalisierte gleichzeitig, dass der Brunnen verfüllt werden müsse, wenn er nicht weiterbetrieben werde.

Erbost und enttäuscht hatte Ludwig Ehnle damals reagiert und erklärt, die Gemeinderäte seien schlecht informiert worden. Der ehemalige Brauereibrunnen, mithilfe dessen über 25 Jahre Bier, Limonaden und Tafelwasser gewonnen wurden, hat Ehnle einst eine Viertelmillion Mark gekostet. Bis zu dessen Bohrung hatte die Brauerei das Wasser der Lauterbacher Quellen verwendet. „Bei meinen Großeltern gaben die Lauterbacher Quellen noch ein wunderbares Wasser“, erzählt Ludwig Ehnle im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Laufe der Jahre stieg der Nitratgehalt des Oberflächenwassers allerdings immer stärker an. „Durch Umwelteinflüsse hat sich die Qualität des Wassers stark verändert“, sagt Ehnle. Mit den deutschen Trinkwasservorschriften reichten die Wasserwerte irgendwann nicht mehr aus für seine Brauerei.

Andere Wasserschicht als der Lauterbacher Tiefbrunnen

So beschloss man 1984, einen eigenen Tiefbrunnen oberhalb von Lauterbach in Richtung Illemad zu bohren. „Es war ein kolossaler Glücksfall, dass wir bei der Bohrung die Wasserader erwischt haben und so wieder ein weiches, mildes Wasser bekamen“, so der 59-jährige ehemalige Brauereibesitzer. Der Brunnen reicht ebenfalls in eine Tiefe von 165 Meter und beinhaltet Oberflächenwasser, allerdings aus einer geologisch anderen Wasserschicht als der Lauterbacher Tiefbrunnen.

Im August 2009 hat Ludwig Ehnle schweren Herzens seine Brauerei in Lauterbach schließen müssen. Ausschlaggebend waren der sinkende Umsatz beim Bierverkauf und die notwendige Investition von vier Millionen Euro in eine neue Brauereiausrüstung gewesen.

Beitrag zur Wasserversorgung der Gemeinde Buttenwiesen

Zweimal im Monat lässt der ehemalige Brauereibesitzer seitdem das Wasser für zwei bis vier Stunden durch seinen Brunnen laufen. „Sonst würde der Zulauf der Pumpe und damit der ganze Brunnen versanden“, weiß der 59-Jährige, „das Wasser muss bewegt werden.“ Einen Nutzen hat Ehnle seit Jahren nicht mehr davon. Seine Intention ist es daher seit langem, den Brunnen an die Gemeinde abzugeben – „unentgeltlich“, wie er betont. „Das ist mein Beitrag zur sicheren Wasserversorgung in der Gemeinde Buttenwiesen.“

Was würde der Tiefbrunnen damit künftig die Gemeinde Buttenwiesen kosten? „Strom und Zeit“, sagt Ehnle. Bürgermeister Kaltner will das Thema jetzt auf jeden Fall konsequent verfolgen. Zudem er ganz aktuell die Information auf den Tisch bekommen hat, dass der Bund mit einem Programm die Einrichtung und Wartung von Notbrunnen unterstützt. Und der derzeitige Notbrunnen gebe ohnehin nur noch braune Brühe statt Wasser. Für Kaltner heißt das, dass er in nächster Zeit noch einige Gespräche führen wird. Sein Ziel: die Übernahme des Ehnle-Brunnens als Notbrunnen für die Gemeinde.

