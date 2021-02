vor 20 Min.

Diese Straße nach Hohenreichen „ist eine Frechheit“

Plus Unsere Leser diskutieren über die Strecke nach Hohenreichen

Von Elli Höchstätter

Hohenreichen Dieses Thema regt auf. Die Schlagloch-Straße zwischen Hohenreichen und Langenreichen ist für viele ein Ärgernis. Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung sind viele Kommentare eingegangen. Ein Leser erklärt, dass die Straße „eine Schande für den Straßenbau im reichen Bayern“ sei. Eine Leserin schreibt, dass die Straße eine absolute Frechheit sei und das schon seit vielen Jahren. Da nütze auch ein 70er-Schild nichts, wenn man mit Tempo 30 in einen Krater fahre, der das halbe Auto verschlinge. Außerdem sei das Radfahren auf dieser Straße ein „lebensgefährliches Negativabenteuer“, so die Leserin

Hohenreichener Straße seit Jahren in katastrophalem Zustand

Hintergrund: Seit Jahren ist die Strecke von Hohenreichen nach Langenreichen in einem katastrophalen Zustand. Bereits 2010 habe das Staatliche Bauamt Krumbach die marode Straße in Angriff nehmen wollen. Doch die Pläne landeten in der Schublade. Die Widerstände vonseiten der Grundstückseigner waren damals zu groß. Am Schluss scheiterte das Vorhaben mangels Grund und Boden, der für einen Ausbau nötig gewesen wäre. Laut Auskunft aus dem Bauamt Krumbach seien für das kommende Frühjahr grundlegendere Reparaturarbeiten geplant.

Dann soll an den Stellen mit Schlaglöchern abgefräst und neuer Asphalt aufgetragen werden. Grundsätzliches Ziel sei es, den Ausbau der Staatsstraße voranzutreiben. Auch ein Radweg und eine Radwegquerung sind geplant. Ein Facebooknutzer hat den Eindruck, dass „anscheinend von staatlicher Seite kein Interesse für einen Bau der Straße bestehe". Vermutlich müsse keiner der Verantwortlichen über die Schlaglöcher hin und her fahren.

