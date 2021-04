13:44 Uhr

Diese Wertinger Bäume trotzen dem Klimawandel

Plus Die klassischen Gewächse wie Linde und Birke haben im Stadtgebiet von Wertingen ausgedient – jetzt kommen illustre Neuzugänge wie Tulpenbaum und Judasbaum. Expertin Gabriele Bschorr erklärt, warum.

Von Benjamin Reif

Der kleine Stadtpark zwischen Kindergarten und Landwirtschaftsamt in Wertingen ist um eine Besonderheit reicher. In den vergangenen Wochen pflanzten dort die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes drei Bäume als Ersatz für einen Apfelbaum. Betriebshofleiter Johannes Deisenhofer zog dabei Gabi Bschorr, Mitinhaberin der örtlichen Baumschule Reiter, zu Rate. Denn der Klimawandel stellt neue Anforderungen an eine nachhaltige Bepflanzung von städtischen Grünanlagen, wie Deisenhofer berichtet.

