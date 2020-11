17:09 Uhr

Diese jungen Macher setzen ganz auf altes Holz

Plus Armin Seeger und Philipp Glass gründen in Wertingen ihr eigenes Unternehmen unter dem Namen "epoxdesign". Anfangs läuft nicht alles glatt.

Von Elli Höchstätter

Für Armin Seeger aus Wertingen ist klar: Er will mit 30 Jahren selbstständig sein. Dieses Ziel hat der 28-Jährige fast erreicht. Das Geschäft, das er gemeinsam mit seinem Bekannten Philipp Glass gegründet hat, läuft gut. Die beiden fertigen besondere Möbelstücke. Eine wichtige Rolle dabei spielt Kunstharz.

Seeger, der in Unterthürheim aufgewachsen ist, wollte schon immer „sein Ding“ machen. Einen Mitstreiter fand er in Philipp Glass aus Pfaffenhofen. „Ich bin mitreingezogen worden“, sagt Glass und lacht.

Die beiden Männer kennen sich seit vielen Jahren. Bei einer längeren, gemeinsamen Autofahrt im Januar 2019 spielten die beiden ein paar Geschäftsideen durch. Beim Thema Epoxidharz wurde es für sie interessant. Seeger erklärt: „Massivholz, das mit dem Zweikomponentenkunstharz behandelt wird, ist derzeit sehr gefragt.“ Mit dem Material lassen sich beispielsweise Trocknungsrisse im Holz transparent oder farbig ausfüllen.

Die Sache hatte sich einfach er angehört, als sie ist

Mit Holz kennt sich Glass aus. Der 28-Jährige ist gelernter Zimmerer und arbeitet derzeit als 3D-Konstrukteur. Er ist von den Möglichkeiten, die das Epoxidharz bietet, begeistert. „Das Massivholz erhält dadurch einen edlen Touch und die innere Schönheit wird herausgearbeitet.“

Epoxidharz gibt es laut Glass schon länger und wird beispielsweise im Elektronikbereich eingesetzt. Doch die Sache mit dem Harz und dem Holz hatte sich zunächst einfacher angehört, als es in Wirklichkeit war. Seeger erinnert sich: „Wir haben ein halbes Jahr gebraucht, bis wir verstanden haben, wie sich das Kunstharz verhält.“

Die beiden Männer testeten, wie das Mischungsverhältnis von Kunstharz und Härter für ihre Zwecke aussehen muss. „Anfangs haben wir auch manchmal zu hoch gegossen“, sagt Glass. Es sei einiges schiefgegangen. Ein Fehlversuch ist noch heute zu sehen. In der firmeneigenen Werkstatt in Pfaffenhofen hängt ein Klumpen aufgekochtes Harz an der Wand – als Mahnmal dafür, wie man es nicht machen soll.

So sieht ein Tisch aus, den Philipp Glass und Armin Seeger aus altem Holz und Kunstharz gefertigt haben. Bild: Seeger

Doch nach einem halben Jahr stellten sich die ersten Erfolge ein. „Wir wurden von Möbelstück zu Möbelstück besser“, so Glass. Auch die Aufteilung der einzelnen Arbeiten ergab sich mit der Zeit. So kümmert sich Glass um die Bearbeitung des Massivholzes. Seeger übernimmt dafür das Schleifen. Für diesen Arbeitsschritt ist ein langer Atem nötig. „Es dauert zehn bis 15 Schleifgänge, bis das Ergebnis passt“, sagt Seeger.

Nach den ersten Exemplaren, die sie für den Freundeskreis fertigten, stand bald fest, dass es richtig losgehen sollte. Seeger und Glass suchten einen Namen für ihr Geschäft und entschieden sich für „epoxdesign“. Sie rührten die Werbetrommel im Freundeskreis und kümmerten sich um eine Internetseite (www.epox-design.de) sowie um Social-Media-Präsenz.

Mittlerweile steigt die Nachfrage. Ihre Kunden kommen zum Großteil aus dem Landkreis Dillingen. Einige bringen auch ihr eigenes Holz mit – wie beispielsweise den abgesägten Apfelbaum aus dem Garten. „Wir können auch Holz verwenden, das der Schreiner ablehnen würde“, sagt Glass. Der Grund: Das Harz härtet auch morsches Material.

Unbekannte stahlen einen fertigen Couchtisch aus der Werkstatt

Die Corona-Krise hat die jungen Unternehmer nicht ausgebremst, auch wenn zeitweise die Nachfrage nachließ. Sie nutzten die Zeit unter anderem, um Flyer zu entwerfen. Doch sie erlebten in den vergangenen Wochen eine böse Überraschung. Unbekannte Täter brachen in ihre Werkstatt ein und stahlen einen fertigen Couchtisch aus altem Holz. Außerdem wurden an einigen Maschinen die Drähte durchgeschnitten. Bis heute ist unklar, wer die Täter waren.

Trotz aller Turbulenzen haben die beiden den Schritt in Richtung Selbstständigkeit nicht bereut. Der Spaß sei nach wie vor da, auch wenn es anstrengend sei, die Arbeit im eigenen Unternehmen neben dem Beruf zu stemmen. Für die Zukunft haben sie schon einige Ideen und könnten sich auch vorstellen, mit einem Möbelhaus zusammenzuarbeiten. Sie raten allen, die eine Geschäftsidee verwirklichen wollen, es einfach durchzuziehen. Allerdings müsse man bereit sein, Zeit zu investieren und sich klar machen, dass man schlimmstenfalls ein bisschen Geld verlieren kann.

