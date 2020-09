00:31 Uhr

Dieser idyllische Ort bekommt eine Rastbank

Die Binswanger Ratsmitglieder sprachen auch über die Innerortsentwicklung. Ein Bauvorhaben war schon mehrfach Thema

Von Brigitte Bunk

Wer am Fahrradweg von Binswangen nach Höchstädt fährt, kommt kurz vor der Banzgerbrücke am alten Wertinger Wasserhäusle vorbei. Auch wer von Binswangen aus ins Ried spazieren geht, findet dort eine schattige Stelle. Der Binswanger Gemeinderat Roland Karl hält dort schon seit vielen Jahren gerne inne, wie er sagt: „Den Punkt weiß ich schon, als meine Kinder klein waren.“ Um an diesem viel frequentierten Weg eine Rastmöglichkeit für Radfahrer und Spaziergänger zu schaffen, hat er nun den Antrag an den Gemeinderat Binswangen gestellt, am alten Wertinger Wasserhäusle eine Rastbank aufzustellen. Wichtig war ihm auch, wie er in der Ratssitzung am Dienstagabend betonte, dass dies nicht vom Friedens- und Heimatverein ausgeht, sondern von der Gemeinde. Die Bank soll so aufgestellt werden, dass der Blick der Ruhesuchenden Richtung Reutenhof geht. Auf Nachfrage von Bürgermeister Anton Winkler sagte Roland Karl zu, dass er die Patenschaft für die Bank übernehme, solange er lebe. „Ich komme da so oft vorbei, das mache ich gerne“, stimmte das Ratsmitglied zu. Das Gremium stimmte mit zwei Gegenstimmen zu.

Außerdem bekommt der ökonomische Ausschuss eine neue Kehrmaschine. Die Kosten liegen bei knapp 8000 Euro, was zur Hälfte von der Gemeinde bezahlt wird. Denn auch der Gemeindearbeiter kann sie dann benutzen. Das vorhandene Gerät ist schon rund 40 Jahre alt und hat weder Auffang- noch Wasserbehälter. Deshalb wird beim Nutzen des alten Geräts viel Staub aufgewirbelt.

Der Gemeinderat stimmte außerdem der Vereinbarung zur Vergabe des Vitalitätschecks zu. Die Planerin Vera Winzinger ermittelt dabei, welche Gebäude- und Flächenpotenziale in der Ortsmitte vorhanden sind. Ziel ist, festzulegen, wie sich das Dorf weiterentwickeln soll. Unter anderem soll eine Grundlage geschaffen werden, damit kein Bauherr oder Investor ein Bauvorhaben durchziehen kann, welches das Ortsbild gravierend verändert. Die Kosten für diese Bestandsaufnahme liegen bei 22700 Euro, wobei 70 Prozent Zuschuss aus den Töpfen der Dorferneuerung kommen, 15890 Euro.

Der Bauantrag auf Umbau, Sanierung und Aufstockung einer bestehenden Doppelhaushälfte an der Hauptstraße in Binswangen wurde nun mit drei Gegenstimmen genehmigt. Bürgermeister Winkler erklärte im Vorfeld, dass er im Gespräch mit dem Landratsamt mitgeteilt bekam, dass die Gemeinde das Vorhaben zwar ablehnen könne, das aber durch die Zustimmung des Landratsamts ersetzt werde. Schon in vorhergehenden Sitzungen war die Bauvoranfrage eingegangen, welche das Gremium erst zurückstellte. Dann stimmte sie zu, unter der Voraussetzung, dass sich der Bauherr mit der Planerin Vera Winzinger abstimme. Trotz Gesprächen mit den Bauherren kam der Bauantrag nun genauso, wie schon die Voranfrage war, allerdings nur für eine der beiden Doppelhaushälften. Das Gebäude soll aufgestockt und das Dach flacher als bisher werden. Da es zwischen zwei ortsbildprägenden Häusern liegt und das Ensemble damit zerstört wird, gefällt dies den Ratsmitgliedern nicht. Da jedoch in unmittelbarer Umgebung schon ähnliche Gebäude stehen, sieht das Landratsamt als Genehmigungsbehörde keine rechtliche Grundlage für eine Ablehnung. Bürgermeister Winkler erklärte den Ratsmitgliedern ebenso, dass, nachdem er die rechtlichen Grundlagen erläutert habe, bei einer Ablehnung, die eine Verzögerung nach sich zieht, diejenigen, die dagegen stimmen, im Falle einer erfolgreichen Schadenersatzklage persönlich haften würden.

