vor 17 Min.

Dieses Thema im Gemeinderat Laugna ist explosiv

Plus In der Gemeinderatssitzung in Laugna geht es am Mittwoch um ein Sprengstofflager. Was ein Unternehmer dort vorhat.

Von Elli Höchstätter

Es ist ein explosives Thema, mit dem sich der Gemeinderat Laugna in seiner nächsten Sitzung beschäftigt. Diese findet am Mittwoch, 21. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal statt. Es geht um die Voranfrage für ein Sprengstofflager Konkret geht es dabei um die Voranfrage für den Bau eines erdüberdeckten Sprengstofflagers als Bunker auf einem Grundstück der Gemarkung Bocksberg, Reutenberg, Modelshausen. Das Material soll dort sicher gelagert werden Wie Bürgermeister Johann Gebele auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, will ein Unternehmer aus dem benachbarten Emersacker, der Raketenantriebe sowie Silversterkracher fertigt, sein Material sicher und den neusten Vorschriften entsprechend lagern. Eine Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband ist ebenfalls Thema Ein weiteres Thema, das der Rat an diesem Abend behandelt, könnte noch für Gesprächsstoff sorgen. Dabei geht es um die Suchkreisinformation zum Neubau einer Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband in der Gemarkung Osterbuch. An diesem Abend soll das entsprechende Projekt auch vorgestellt werden. Weitere Themen sind Investitionen in Energiesparmaßnahmen in der Gemeinde und ein Antrag auf Neubau einer Garage in der Asbachstraße in Laugna.

